Pedro Castillo está muy cerca de implementar un programa de televisión propio, al mismo estilo de ‘Aló, presidente’ que instauró por 13 años el fallecido dictador Hugo Chávez en Venezuela, y que fue repetido por el socialista Rafael Correa en Ecuador. El presidente peruano tiene al menos una propuesta sobre su escritorio ya trazada que está a la espera de su ejecución.

Este plan de comunicación política no salió de un momento a otro. En agosto del año pasado, el propio Castillo adelantó que evaluaba la difusión de “un espacio para ver cómo nos comunicamos con el país”. Lo dijo en un momento en el que evitaba a toda costa responder a las preguntas de la prensa.

Perú21 accedió a la presentación del proyecto televisivo que fue elaborado hace unas semanas por el área de imagen de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuando la encargada era la renunciante Ximena Pinto. Se hizo a pedido de los asesores del presidente Castillo, según pudo conocer este diario.

El presupuesto para su realización saldría de la propia PCM y se usarían sus instalaciones para las grabaciones. La propuesta no contempla gastos adicionales.

El documento es un power point con 11 diapositivas en el que se detalla el objetivo del proyecto y su estructura: un microprograma de 20 minutos de duración a divulgarse por el canal del Estado los domingos a las 7:00 p.m.

“En este programa podremos conocer el lado más humano de un profesor que, desde el cargo para el cual le elegimos los peruanos, trabaja siempre con el pueblo y por el pueblo”, se lee en la descripción del programa.

Según las fuentes consultadas, “a Castillo le gusta hablar pero no frente a la prensa”. Por esa razón, el formato preparado es para darle comodidad a fin de que “se desenvuelva con mayor fluidez”.

La conducción, además, contendrá animaciones e imágenes en movimiento con las que Castillo interactuará para darles más atractivo a sus mensajes. Para ello, detrás del presidente habrá una pantalla croma que permitirá ese tipo de despliegue.

A cargo de la producción estarían dos equipos, uno dedicado al bloque de actualidad y otro a recoger las preguntas de la ciudadanía y preparar las respuestas del mandatario.

“(En el programa) se abordarán diversos temas de interés nacional, de forma cercana y amigable con el espectador; podríamos aprovechar este espacio para que se aclaren temas regionales y de coyuntura, sobre los cuales la población desea estar informada”, se indica en la presentación.

Se propusieron también hasta seis nombres para el espacio televisivo: ‘A paso firme’, ‘Pedro te cuenta’, ‘20 minutos con el presidente’, ‘En primera línea con Pedro’, ‘Puertas abiertas’ y ‘Entérate con Pedro’.

Hace unos días, el periodista Enrique Chávez, despedido de TVPerú, señaló que el programa de Pedro Castillo contaría con “asesoría ecuatoriana”. Esto demostraría que hay interés del gobierno por contratar con un privado, en lugar de usar sus propios recursos, como lo planteó la PCM.

“Sería grave que exista un proveedor preestablecido”

Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, cualquier programa o espacio de televisión que quiera usar el presidente Pedro Castillo tendrá que ser justificado y con un presupuesto sustentado.

Perú21TV conversó con Iván Lanegra sobre el proyecto del presidente Castillo de hacer un espacio televisivo, al estilo de "aló, presidente" de Hugo Chávez.

¿Cuál es el formato legal para un programa de TV?

Requiere alojarse en un canal. Si deciden alojarlo en TVPerú, para eso necesitarán un convenio como el que tiene el Congreso con el IRTP. Sin embargo, el programa no debería ser una razón para que el presidente Castillo no atienda a los medios de comunicación; no hay razón para eso.

¿Se puede ejecutar con el presupuesto de la PCM?

Si son recursos que se usan de una entidad pública, tiene que estar programado dentro del presupuesto de la institución y tiene que tener una justificación técnica que diga por qué esto es necesario, no puede hacerse un gasto así sin más, ni más.

¿Pueden contratar a un equipo externo de Ecuador, como deslizó el periodista Enrique Chávez?

No puede hacerse un direccionamiento de los servicios. Si va a haber un servicio que asigne el Estado, hay reglas para fijar cómo se asignan esos recursos, como la norma de contrataciones con el Estado; es decir, por concurso. De hecho, sería muy grave que haya un proveedor preestablecido.

Tenga en cuenta

-En 2017, el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski emprendió su propio programa llamado ‘Conversando con el presidente’. Pero a las pocas semanas dejó de transmitirse.

-Castillo ha evitado pronunciarse al respecto.