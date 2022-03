Ayer viernes, a las 6 y 52 de la tarde, ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso un oficio del primer ministro Aníbal Torres en el que solicita a la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, recibir al presidente de la República, Pedro Castillo, el martes 15 a las 9 de la mañana.

La inesperada solicitud se tramitó justo en vísperas del debate y votación de la moción de vacancia contra el mandatario, con la que un sector del Parlamento busca que responda sobre las graves denuncias de corrupción que pesan contra él y su gobierno, y respecto de las cuales no ha dado explicaciones claras hasta la fecha.

En el documento se precisa que el pedido se ampara en el inciso 7 del artículo 118º de la Constitución, que establece que el mandatario tiene la atribución de dirigir mensajes al Congreso en cualquier momento. Sin embargo, no puntualiza cuáles son los temas que abordará en el discurso que, se acota, fue aprobado el último miércoles en la sesión del Consejo de Ministros. En consecuencia, incluir o no en su discurso las aclaraciones que el país reclama es algo que queda a discreción de Castillo.

¿MANIOBRAS O PRESIONES?

Pese a que las razones del presidente para presentarse ante el Pleno no están claras, ayer mismo surgieron algunas voces como la del portavoz de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien, a título personal, opinó que podría postergarse la admisión a debate de la moción de vacancia hasta después de escuchar al presidente y recién entonces tomar una decisión.

En otras bancadas, sin embargo, la posición mayoritaria es que el Legislativo continúe con la agenda programada sin alteraciones y que, como corresponde, se atienda el pedido de Castillo. “Son cosas que van por cuerdas separadas, una cosa no tiene nada que ver con la otra pero esperaremos la decisión de la Junta de Portavoces, que tendría que ser convocada por la presidenta del Congreso este lunes 14″, indicó un congresista que prefirió que se mantenga su nombre en reserva.

“Constitucionalmente, el presidente está en todo su derecho (de ir al Pleno), pero eso no quita continuar con la sesión del lunes, que ya está planificada; hay que cumplir con el trámite regular. Lo que vamos a hacer no es nada inconstitucional, nosotros no estamos actuando improvisadamente”, sostuvo la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes.

José Williams, de Avanza País, por su parte, también dijo a Perú21 que la agenda debe mantenerse según lo previsto, y no descartó que con la petición de Castillo de presentarse ante el Pleno lo que está buscando el Ejecutivo es “presionar pero sobre las interpelaciones a los ministros de Justicia y de Salud”. “Sin embargo, en el Congreso hay quienes tenemos las cosas bien claras”, subrayó.

SABÍA QUE

Por acuerdo de los portavoces, el debate y votación de la moción de vacancia presidencial debió tramitarse en el Pleno el jueves en la tarde.

Sin embargo, eso no ocurrió, y el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, reveló que fue informado de que la medida obedeció a un pedido expreso de las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos a la Mesa Directiva.

VIDEO RECOMENDADO:

Conversamos con la ahora regidora de oposición del municipio de Huancayo Larisa Rojas quién recuerda que los cabecillas de "Los Tiranos del Centro" tenían una preocupación: "Hacer la bolsa" para movilizar funcionarios en campaña.