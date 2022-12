El golpista Pedro Castillo buscaba que los manifestantes que lo apoyaban ingresen a la Plaza Mayor de Lima el día que anunció el golpe de Estado, el pasado miércoles 7 de diciembre.

El entonces ministro del Interior, Willy Huerta, llamó por la mañana al jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Manuel Lozada, para preguntarle si podía abrir las rejas que cerraban las calles de acceso hacia Palacio de Gobierno.

A esas horas, el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, declaraba a la Comisión de Fiscalización del Congreso que Castillo había recibido dinero de las millonarias coimas que pagó la empresaria Sada Goray. Su manifestación empezó a las 9:00 am.

Ese mismo día, por la tarde, estaba previsto que el Pleno del Legislativo vote la vacancia del exmandatario. Y para ello se habían convocado a marchas a favor y en contra del entonces gobernante.

En diálogo con Perú21, Lozada detalló que Huerta lo llamó al celular para hacerle la consulta.

“Él me preguntó si los que estaban protestando podían entrar a la Plaza de Armas, yo le dije que no porque así como entran los que están con el gobierno también iban a querer entrar los que se oponían, ¿cómo íbamos a controlar esa situación (si sucedía)?”, expresó el oficial a este diario.

El general dijo también que luego de negarle esa posibilidad al ministro, se comunicó con el jefe del Comando de Asesoramiento de la PNP, el general Jorge Angulo Tejada, para contarle del intercambio que tuvo con el ministro.

“Terminé de hablar y llamé al general Angulo para darle cuenta que el ministro me llamó para pedirme esto, cosa que yo no voy a hacer, le dije; y el general me dijo lo mismo ‘está bien, tú cumple lo que te diga el alto mando (de la Policía)’ y así fue”, relató.

Minutos antes del mediodía, Pedro Castillo anunció la disolución ilegal del Congreso y dispuso la reorganización del sistema de justicia.

A pesar de que el golpista dispuso toque de queda, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía acataron esa orden. Y el Parlamento lo vacó del cargo momentos después.