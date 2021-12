Ante la falta de transparencia del Ejecutivo por las visitas clandestinas que recibía el presidente Pedro Castillo en la casa ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, insistió al secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, que le envíe la lista de personas que desfiló por la vivienda, entre las que figuraban proveedores del Estado y funcionarios públicos.

Si bien el primer pedido se hizo a través de un oficio enviado el pasado 29 de noviembre, ayer Soria remitió una nueva solicitud en la que señala que la primera respuesta recibida no fue considerada satisfactoria.

“La casa militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas al señor presidente fuera de la sede de Palacio de Gobierno, pues sus funciones solo contemplan la posibilidad de brindar seguridad integral al presidente de la República y a su familia y vicepresidentes”, fue la respuesta del Ejecutivo.

Ante ello, la Procuraduría recordó que, según la Ley que regula la gestión pública de intereses, “excepcionalmente” las actividades pueden realizarse fuera de una entidad siempre que “sean programadas y motivadas con anterioridad”. Además, se debe dejar constancia de las citas en el registro de agendas oficiales.

En otras palabras, Castillo se burló del procurador con información incompleta.

A esto se suma que tampoco acudirá al interrogatorio fiscal fijado para hoy por la injerencia en el proceso de ascensos militares, según informó la Fiscalía.

Carrasco cambia versión

En tanto, por la tarde de ayer, el ministro de Defensa, Juan Carrasco, acudió a la comisión del sector del Congreso para aclarar su visita a Castillo en Sarratea.

El presidente del grupo parlamentario, José Williams (Avanza País), le recordó a Carrasco que, en un inicio, sostuvo que fue al inmueble a fines de noviembre para hablar de temas de seguridad nacional. Sin embargo, Castillo había dicho que las reuniones en Breña fueron de carácter personal.

Ante ello, Carrasco cambió su versión y refirió que fue a hablar con el jefe de Estado sobre el fallecimiento de su madre. “Parece que no estaba el presidente en la casa y me retiré. Fui de forma voluntaria, nadie me citó”, aseguró .

Tenga en cuenta

La Procuraduría desmintió lo dicho por la premier Mirtha Vásquez, quien indicó en una entrevista televisiva que ya se había enviado la lista de los visitantes.

Pedro Castillo manifestó hace unas semanas que se sometía a las investigaciones que puedan desplegar “las rondas campesinas”, no mencionó a la Fiscalía.