El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, negó que haya recibido una invitación por parte del presidente Pedro Castillo para ser parte del Gobierno. Precisamente, el titular de la SNI era voceado como eventual reemplazo de Mirtha Vásquez en la dirección de la PCM.

“No he recibido ninguna propuesta por parte del presidente de la República o de alguna autoridad del actual gobierno para asumir algún cargo público, así como tampoco me he postulado para ninguna posición en el Estado”, aclaró Márquez Flores a través de un comunicado.

“Quiero precisar que ejerceré mi liderazgo en la SNI hasta culminar mi gestión en junio del 2022″, agregó.

Asimismo, el empresario destacó que desde su posición en la Sociedad Nacional de Industrias ha “defendido siempre el desarrollo de la industria nacional de manera transparente”.

📌 Comunicado del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ing. Ricardo Márquez Flores. pic.twitter.com/KjA3Obvrm1 — SNI (@SNIndustrias) December 28, 2021

El pronunciamiento del exvicepresidente de la República, durante el segundo periodo del gobierno de Alberto Fujimori entre 1995 y 2000, se suscita en medio de una supuesta renovación del Gabinete Ministerial.

El pasado 22 de diciembre, la primera ministra, Mirtha Vásquez, advirtió que no se descarta que hayan cambios en el Gabinete antes de fin de año.

“El presidente siempre ha señalado que siempre hay evaluaciones. Seguro por fin de año habrá evaluaciones. No se descarta si hay alguna decisión de cambio pero, por lo pronto, nosotros venimos trabajando todo el Gabinete en su conjunto”, manifestó en conferencia de prensa.

Además, este martes 28, Pedro Castillo se reúne en Palacio de Gobierno con diferentes representantes políticos, tales como Guido Bellido, del partido Perú Perú Libre; Verónica Mendoza, de Nuevo Perú; y Mery Infantes Castañeda, en representación del partido político Fuerza Popular.

Para las 7:00 p.m. se programó que el jefe de Estado se entreviste con diferentes líderes políticos con representación en el Congreso de la República.

