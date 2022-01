Para la presidenta de IPAE, Elena Conterno, es importante para un país mantener el respeto por la Institucionalidad. Un valor que se ha perdido en el gobierno de Pedro Castillo por los continuos nombramientos indebidos y la falta de transparencia.

“La Institucionalidad abarca lo que es la democracia representativa, lo que es una administración de justicia, eficiente, predecible y oportuna. Es un cimiento del desarrollo. Lamentablemente lo que vemos en este gobierno son serios retrocesos en el respeto de libertad de expresión, en nombramientos adecuados y en transparencia”, enfatizó.

Sobre los nombramientos inadecuados se refirió también a la designación de Daniel Salaverry como titular de Perúpetro.

“Es lamentable que se vengan haciendo nombramientos como los que se hacen. (...) No son solo requisitos de experiencia, sino también una trayectoria, por ejemplo; en el combate al terrorismo, combate a la corrupción (...) es una practica que se sigue dando. En el caso particular de Salaverry, éste no cumple ningún requisito, no debió ser nombrado, esperemos que haya un cambio”, puntualizó Conterno.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía realiza diligencia en casa de Sarratea. Declara Sandro Astudillo, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez.