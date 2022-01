El jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró que cumplirá los 5 años de gobierno a pesar de existir la posibilidad que desde el Congreso de la República se impulse una nueva moción de vacancia para destituirlo del cargo.

“Por supuesto, el pueblo me ha traído acá. No para hacer las cosas que se sospecha sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, manifestó el mandatario en entrevista con CNN.

En diciembre del 2021, el Pleno del Congreso rechazó por mayoría admitir la moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) contra Castillo Terrones. La iniciativa solo tuvo el respaldo de 46 parlamentarios, mientras 76 votaron en contra y 4 se abstuvieron.

Las bancadas de oposición que votaron a favor de la destitución del presidente de la República fueron Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Ante ello, Pedro Castillo consideró que el Legislativo posee “toda una agenda” y que la oposición a su Gobierno es solamente “un sector del Congreso”.

“Yo creo que el Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso. Pero creo que el Congreso, las bancadas responsables de izquierda, de centro, las personas que aman al país no se prestaron a ese juego”, afirmó.

Por otro lado, el mandatario evitó pronunciarse sobre las renuncias y desacuerdos que provocaron renuncias en la bancada de Perú Libre.

“No me voy a entrometer en cosas de la bancada, en cosas del partido porque ellos están conociendo. Una cosa es la vida partidaria y otra es mi trabajo como presidente”, sostuvo.

“Si ellos internamente, como lo hay en todos los partidos, pueden discrepar, y qué bien que discrepen. Eso es importante porque para dirigir el país no solamente se tiene que tomar un solo ángulo, se tiene que pasar una controversia, por un análisis distinto y al final sale uno fortalecido”, sentenció.

