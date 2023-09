Con su puño y letra, Pedro Castillo pidió que se realicen cambios en las Fuerzas Armadas a su antojo.

Esto según las pericias grafotécnicas realizadas por el Ministerio Público, que presentó el programa Octavo Mandamiento del periodista Jaime Chincha, las cuales señalan son prueba irrefutable de la intromisión de Castillo en el proceso de ascensos.

Dos post-it color fucsia es la evidencia que presentó el colaborador Bruno Pacheco en la Fiscalía para dar cuenta de las órdenes que recibió de manera directa por parte del ex jefe de Estado. Con ello, el también ex secretario general del Despacho Presidencial, demuestra que el hecho no solo quedó en palabras, sino que también se materializó por escrito.





PAPELITO MANDA

Según el reportaje, Pedro Castillo quería que el hijo de su amigo y paisano, el coronel del Ejército Ciro Bocanegra, sea trasladado a la Casa Militar para reemplazar al coronel EP Marco Marín.

Según el propio relato del entonces comandante general EP José Vizcarra, acudió al despacho de Castillo y este le mencionó: “dígame, no podemos hacer nada por Bocanegra”,

Si bien el expresidente se ha negado a someterse a una prueba grafo técnica, se recabó diversos documentos llenados por él en la UGEL de Chota, en el Ministerio de Educación, en el Conare-Sutep y en RENIEC.





