Para la exprocuradora Katherine Ampuero, el hábeas corpus de Pedro Castillo no procederá. Pues no se ha vulnerado ningún derecho a la libertad, ya que, el presidente no está investigado.

“El nuevo código procesal señala que una acción constitucional como un hábeas corpus no puede ser declarado improcedente de plano. El juez que ha recibido este hábeas corpus va a tener que abrir a trámite. El abrir a trámite un hábeas corpus mal interpuesto, no quiere decir que el juez lo va a declarar procedente. Desde mi punto de vista es improcedente porque una acción como esta sólo procede cuando se ha vulnerado la libertad de una persona, y en este caso el presidente no está siendo investigado”, indicó.

Perú21TV conversó con la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero sobre el reciente hábeas corpus que interpuso el abogado del presidente Castillo para evitar la recopilación de información en Palacio a la fiscalía.

Insistió además que la fiscal Córdova tiene toda la facultad que la ley le otorga para solicitar un allanamiento al poder judicial si es que Palacio de gobierno no otorga la información requerida.

“Como ya se tiene constancia de que no han permitido a los fiscales hacer su tarea, la fiscal Norah Córdova puede solicitar al Poder Judicial un allanamiento y/o incautación a Palacio, incluso con orden de descerraje en caso alguien impida que el Ministerio Público realice su labor”, culminó la exprocuradora Ampuero.

