Joaquín Fermandois es presidente de la Academia Chilena de la Historia y profesor universitario. En esta entrevista a Perú21 brinda alcances de lo que fue el proceso socialista que intentó implementar el expresidente Salvador Allende en Chile y que, debido a su radical política de estatizaciones, encontró a una derecha no solo opositora, sino que le hizo frente a través de las Fuerzas Armadas. En el Perú, Pedro Castillo ha trazado un camino similar al de Allende.

¿Qué sucedió en Chile para que Salvador Allende sufra un golpe de Estado militar?

Lo que pasó en la época de Allende fue un intento de cambiar a un sistema socialista orientado al marxismo desde un punto de vista institucional, pero con una violencia limitada. Como dijo Fidel Castro, fue un proceso revolucionario, no una revolución. Eso produjo un ánimo contrarrevolucionario y esto empapó a la gran mayoría de la sociedad. Las fuerzas anti-Allende, al final, prevalecieron contra las fuerzas pro-Allende.

¿La reacción de la extrema derecha fue porque Allende promovió la estatización y nacionalización de empresas?

Sí, pero no fue solamente la extrema derecha, sino de la derecha en general y las fuerzas de centro. Ellos se opusieron a la forma y a la dimensión que alcanzó la estatización, porque fue prácticamente provocar una concentración del poder político (…). Además, vino la intervención extranjera a Chile, concretamente de Estados Unidos y la Unión Soviética; esta última ayudó a financiar al partido comunista por varias décadas, especialmente en los 60. Ayudando incluso al partido socialista a petición de Salvador Allende.

En Perú, la candidatura de Pedro Castillo, autodenominada marxista-leninista, anuncia estatizaciones y el cambio del modelo económico. ¿Es posible ver a una derecha respondiendo con la misma radicalidad?

En la lógica moderna, ante un discurso revolucionario sale otro discurso antirrevolucionario. Si hay marco institucional en el que ambos puedan entenderse o aplicar las reglas de juego sin destruirse, puede haber un sistema democrático. En caso contrario, hay una polarización. Eso no lo sabemos, pero no me cabe duda de que en Perú surgiría en ese caso un pueblo antimarxista.

¿Cómo ve usted a Pedro Castillo?

Me da la impresión de que Castillo logra controlar a una izquierda, pero en un grupo más pequeño. Ha logrado un eco, eso es cierto. En la historia peruana moderna, es algo nuevo que un candidato de ese tipo logre eso, ya que Sendero no lo logró con las armas, Castillo lo hace en términos institucionales.

