Para el analista político José Carlos Requena, Mirtha Vásquez ha tenido un discurso con muchas promesas que no se sabe si podrán ejecutarse. Con un gabinete con ministros cuestionados como Luis Barranzuela y Carlos Gallardo no se tiene la certeza si podrá mantener la estabilidad política del país.

“Al inicio de la jornada era claro que se iba a dar un gabinete sin cambios, la ratificación de la erradicación de hoja de coca anunciada por Mirtha Vásquez, de alguna manera le podría quitar piso o anunciar algún desenlace, sino es por el lado del Parlamento, esperemos ver qué hace el Ejecutivo en ese sentido”, indicó.

Para el analista político, el gabinete de Mirtha Vásquez la tendrá difícil ya que la votación será un poco más ajustada.

“Esta votación será mucho más ajustada de la que fue con Bellido y ahí el comportamiento de la bancada oficialista será clave, no sólo hoy sino en el futuro. El presidente debe ser absolutamente consciente que necesita algún anclaje legislativo para no estar huérfano, para no entrar en una inestabilidad recurrente”, sostuvo José Carlos Requena.

Para el columnista de Perú 21, Anthony Laub, el discurso de Mirtha Vásquez para obtener el voto de confianza en el Congreso, tuvo varias ausencias, entre ellas, la inversión privada y los proyectos mineros que siguen en la espera de ser destrabados.