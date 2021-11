Para el analista político Gonzalo Zegarra, el balance del presidente Pedro Castillo de sus primeros 100 días de gobierno desde Ayacucho, es un discurso lleno de mentiras y generalidades, que no resuelven en nada los principales problemas del país.

“Estos 100 días de gobierno son el peor combo de Castillo, entre gestión y el manejo político, no conozco ningún gobierno local y extranjero que haya tenido resultados tan desastrosos en este periodo, es un incipiente gobierno”, indicó.

El analista político Gonzalo Zegarra habló con Perú21TV sobre el discurso del presidente sobre su gestión en sus 100 primeros días.

Luego pasó a detallar cada una de las propuestas del presidente en su discurso.

“Sobre la Asamblea Constituyente, es un discurso de mentiras y generalidades. Luego. qué de ese rebote en el crecimiento de 12% de la economía está causalmente ligado a alguna acción concreta de lo que haya hecho Pedro Francke o Castillo, pues nada. Es decir, si no hubiéramos tenido ministro de economía ese rebote sería exactamente el mismo y más bien ese rebote va a reducirse si las nefastas políticas tributarias que quiere implementar Francke tendrán un pacto anti inversión”, aseguró.

No hay medidas contundentes en el discurso del presidente, más allá de sus intenciones.

“La segunda reforma agraria y la masificación del gas, más allá de que son pésimas políticas, no puedes incluir eso en el balance porque no son más que gestos. Es decir, en el gas y en la segunda reforma agraria no se ha hecho nada, se ha dicho que se quiere hacer a o b, pero lo que sí se ha avanzado es en contra reformas como en el transporte. Se ha retrocedido en materia de institucionalidad”, concluyó el analista.

