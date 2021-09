Sonia Medina: “Espero que el premier haya cambiado de opinión”

La Procuradora Antidrogas tiene mucho que decir sobre las políticas contra el tráfico ilícito de estupefacientes en el país. El viernes nos recibió en su despacho porque tiene una posición que defender ante posibles anuncios de retirar a los organismos internacionales que colaboran con el Perú ante este terrible flagelo que inicia en el Vraem.

¿La pandemia afectó la labor de la Procuraduría Antidrogas?

La Procuraduría viene trabajando sin desmayo. Estamos haciendo todos los esfuerzos para afrontar la lucha contra el narcotráfico. Durante la pandemia no hemos parado el trabajo porque la incidencia del narcotráfico es muy fuerte. También tengo una competencia por lavado de activos y extinción de dominio y eso no nos permite darnos la licencia de parar un solo día.

Entonces, ¿durante el confinamiento el delito no paró?

Si antes había cincuenta grandes operativos por casos de crimen organizado o micro comercialización, por la pandemia se redujeron a cuarenta. No es una disminución significativa porque el tráfico se mantuvo. Podría haber una percepción de que este bajó porque la investigación del Ministerio Público y la judicialización no ha sido en el mismo tiempo que se hacían los operativos.

La Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, tiene mucho que decir sobre las políticas contra el tráfico ilícito de estupefacientes en el país. El viernes nos recibió en su despacho porque tiene una posición que defender ante posibles anuncios de retirar a los organismos internacionales que colaboran con el Perú ante este terrible flagelo que inicia en el Vraem.

En ese trabajo contra el tráfico ilícito de drogas, ¿qué tan importante es el apoyo del gobierno de los EE.UU. para el país y su Procuraduría?

Para nosotros, el gobierno americano y la comunidad europea son aliados estratégicos para afrontar la lucha antidrogas. En Perú tenemos políticas públicas y la Constitución nos obliga a hacer la lucha antidrogas. El Estado peruano es el que hace la lucha. Hay organismos especializados en la Policía, Devida, el Ministerio del Interior y la Procuraduría que han recibido un apoyo del gobierno americano a través de la DEA ha sido vital, ayer hoy y mañana.

Los actuales representantes del Ejecutivo no ven con buenos ojos la relación del Perú con EE.UU. ¿Esto podría afectar la cooperación entre ambos países?

Conocí uno de los audios del actual premier en la etapa de campaña, espero que a estas alturas haya cambiado de opinión. También escuché a un congresista, no creo que sea la percepción ni la voz del pueblo peruano, ya que tanto se menciona al pueblo peruano. Como ciudadanos debemos saber qué significa el narcotráfico en un país. Somos un país primer productor de sustancias cocaínicas. Considero que la voz del Perú no es esa. Si se hizo por actos de campaña o intereses de por medio me parece que han quedado allí. Desconozco, a la fecha, algún otro pronunciamiento de políticos en ese tema. Salvo un personaje que va hablando una y otra cosa.

El congresista Bermejo, quiere imponer una nueva ley de hoja coca, en donde se le quite facultades a los organismos que hoy combaten el tráfico ilícito de drogas y copiar el el modelo boliviano ¿Qué posición tiene usted?

Sería demasiado preocupante. De verdad me extrañaría que siendo ciudadanos peruanos se trate de distorsionar las políticas ya establecidas o se trate de manera soterrada llegar a otros planos donde el Estado se vería en graves problemas. Si se estima al país en donde uno ha nacido tendría que fortalecerse las políticas públicas que hay en el país, más no estar copiando absurdamente otros modelos en los que nos veríamos más agraviados de lo que ya estamos respecto al narcotráfico. Si hay la intención de reformular la norma que sea para fortalecerla no para empobrecerla ni llevarnos a otros caminos que sí podemos lamentar.

La bancada de PL dice que la hoja de coca es ancestral pero desconocen cuál es el camino que toma la hoja de coca del VRAEM. ¿Cuánta hoja de coca se va al narcotráfico?

El Vraem está infestado de plantaciones de hoja de coca, y esta es la materia prima para la producción de coca. Un mínimo, casi nada, de la población usa la hoja para un chacchado natural o uso medicinal. El 90% de la hoja de coca se desvía para el narcotráfico. Enaco no ha tenido apoyo. Tiene una existencia de larga data pero tampoco representa mucho para el control de la hoja de coca. Espero equivocarme si digo que ni siquiera tienen los padrones de quién tiene plantaciones y rinde cuentas porque si no, no tendríamos el tonelaje de coca que sale.

Desde esa bancada se afirma que se persigue a los cocaleros.

Perseguir es decir mucho. Los territorios del Vraem aún no han sido erradicados. No hay persecución alguna en el Vraem. Ahora en el Vraem hay todo porque el control de los insumos químicos es casi nulo por eso la producción de droga es alta.

Usted ha podido hablar con la DEA sobre este tema.

No. La preocupación es mía como cabeza de esta institución y tengo la gran responsabilidad de seguir luchando contra el avance de las drogas. La preocupación es de todos los entes.

Hay voces que señalan que se cambiaría al jefe de DEVIDA. ¿Qué perfil debería tener el nuevo responsable?

Devida es la institución rectora en la lucha contra las drogas. Trabaja tres ejes importantes: la interdicción, la restricción y la sanción. En los últimos ocho años han tenido la función de llevar los cultivos alternativos. Es el ente político y ejecutivo para la lucha antidrogas. Quien esté al frente debe tener un perfil de ser un buen peruano y cumplir con las exigencias de su propia norma y cumplir la ley. Nadie entra para inventar cosas, sino para cumplir la ley.





Como mujer, y funcionaria pública, ¿qué opinión tiene de los comentarios misóginos del premier Bellido?

Si alguien atenta contra una mujer, la mujer vulnerada tiene todo el derecho del mundo a reaccionar y para quien provoque esa vulneración hay leyes y normas de conducta social que están para aplicarse. El respeto a una mujer es totalmente natural. Todos, absolutamente, vinimos de una mujer. Una ofensa se paga.

Sobre la cúpula de Sendero Luminoso que aún queda en la Base Naval: “La ley dice que una persona con una pena mayor a 20 o 25 años debe ir a penales de alta seguridad. No sé entonces para que se crearon Cerro de Pasco, Challapalca, Yanamayo”, sostiene la funcionaria.

Sobre el nuevo gobierno que dirige Pedro Castillo: “Lo único que me alberga es la esperanza de que hagan un buen gobierno, al margen de las situaciones que conocemos que nos preocupan a todos, démosle el beneficio de la duda”, señala Medina.

