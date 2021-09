La insolencia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, incluso frente al presidente de la República, Pedro Castillo, no tiene límites. Ayer, en Puno, volvió a usar el quechua para pechar, esta vez, al propio mandatario, señalando de manera irrespetuosa que no debería de temer y retroceder para encaminar los cambios que prometieron en campaña, en específico, se refirió a la nacionalización del gas de Camisea que él viene promoviendo con amenazas.

“El presidente de la República no debe retroceder, si él (Castillo) se va a asustar, no estaría bien. Nosotros le hicimos llegar a la presidencia de la República, no debe tener miedo. (Manataqmi presidente de la República retrocedenanchu, sichus pay manchakunka chayqa manachunan allinchu kanman. Llipillanchis q’ipirichinchis presidente de la República nisqaman, mana manchakunanchu)”, indicó el premier.

La posición de Bellido se debería al tuit del jefe de Estado en el que aclaró que cualquier renegociación sobre el gas de Camisea tenía que hacerse respetando el Estado de derecho. No obstante, el titular de la PCM manifestó que siguen trabajando unidos y firmes.

En otra parte de su discurso ante pobladores puneños, afirmó que “las grandes empresas” estarían amenazando al presidente Castillo para que lo saque (a Bellido) de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estas, indicó, serían apoyadas por bancadas del Congreso que han “presentado la censura” en su contra. Indicó que ante esta situación les dirá “que están pisoteando al pueblo”.

Pese a que los comicios electorales terminaron en junio, el ministro aseguró a la ciudadanía que las elecciones no habían finalizado y que es necesaria “una reestructuración del Estado”.

Teme por su cargo

Bellido recalcó que estará trabajando en el gobierno por cinco años, como congresista o dirigiendo la PCM, pase lo que pase y es que, según él, al parecer Pedro Castillo estaría poniendo su puesto en tela de juicio. “El cargo de presidente de la PCM depende de la voluntad del presidente (de la República), en cualquier momento me dirá hasta acá nomás; mucha gente está a su lado, ahora se enojaron por el gas de Camisea, esto no es un delito”, aseveró.

Durante su visita al distrito de Llalli, Melgar, en Puno, el premier anunció la implementación de un plan de acción que permitirá la remediación ambiental de la cuenca de Llallimayo.

De otro lado, los dirigentes y autoridades de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri amenazaron con una huelga indefinida en caso de que el Ejecutivo no dé solución a la problemática ambiental de la cuenca Llallimayo.

TENGA EN CUENTA

El lunes, Bellido acudió a las oficinas de Pluspetrol para dejar la solicitud de renegociación del gas de Camisea.

En su intervención en Puno, el premier insistió en acelerar este proceso. “Ya estamos iniciando las renegociaciones”, afirmó, pese a que la primera reunión con la empresa está fijada recién para el 6 de octubre.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Al promediar las 7.30 a.m. arribó al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido para verificar la contaminación de las cuencas Llallimayo y Ramis impactadas por la minería.