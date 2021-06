POR ALFREDO LUNA VICTORIA V. Y MAYRA CALDERÓN

Tras las repudiables y recientes declaraciones de Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, quien señaló que los feminicidios “son producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”, se ha puesto en duda, ante un eventual gobierno de dicho partido, el trabajo con respecto a políticas de equidad de género y contra la violencia a la mujer que ejercería.

Estas expresiones, para Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, en diálogo con Perú21.TV, son “típicas de un machista”. “Lo grave es que el señor Castillo es profesor. Creo que no es consciente de que, en el Perú, solo en el último año se han documentado 131 feminicidios”, agregó.

En una entrevista radial, Castillo se refirió sobre sus alumnas y menores de edad de esta manera: “¿Acaso sus hijas, nuestras hijas, nuestras propias alumnas, no salen a partir de las 11 o 12 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse?”.

Sobre estas palabras, la extitular de Justicia indicó que una persona que aspira a ser presidente y, más aun siendo profesor, no puede pensar que no es machista por el solo hecho de tener una madre. “Él tiene una cultura mental patriarcal, él y su partido. Es una conducta machista que no se puede aceptar de ningún candidato y que no admite ninguna justificación”, resaltó.

Eso no es todo. En el debate con Keiko Fujimori en Arequipa, el candidato aseguró que solo el hombre “para la olla”, obviando el papel de la mujer.

Esta es una conducta reiterativa del candidato Castillo, según Pérez Tello. “Es un problema mental, de sentimiento de superioridad, que hace que al final no haya participación de la mujer. Es una vergüenza que un candidato a la Presidencia que está en una segunda vuelta no tenga claridad conceptual acerca del machismo”, precisó.

Para la exministra, todo lo avanzado en el enfoque de género correría el riesgo de retroceder si Castillo es elegido. “Sin duda, tenemos un montón de amenazas. Creo que hay que ir al campo cuando nos dé la gana. El presidente no me va a decir que deje mi carrera universitaria o que deje de aspirar a ser ingeniera o arquitecta”, concluyó.

En Puno, el candidato de Perú Libre dijo que el feminicidio, uno de los principales problemas sociales del país, es producto de la “ociosidad” del Estado.

CERRÓN Y SU AGRAVIO A LAS MUJERES

El discurso de Pedro Castillo no es una casualidad. Vladimir Cerrón, dueño del partido de Perú Libre, ha sido autor de numerosos agravios a las mujeres. Un claro ejemplo es que, en abril de 2020, escribió lo siguiente en Twitter: “Dicen que la revolución es como una mujer, necesita de hombres verdaderos”.

“En el ideario escrito por Cerrón, literalmente se sostiene que el feminismo es lo contrario de machismo y que habría que desterrarlo porque –según ellos– representa un afán de superioridad de la mujer sobre el hombre. Eso es completamente falso”, señaló a este diario la abogada y periodista Josefina Miró Quesada.

HOMOFOBIA TAMBIÉN

La semana anterior, Dina Boluarte, candidata a la Presidencia del partido, se ha visto involucrada en una denuncia por maltrato a la activista trans Marina Kapoor. Según la acusación, en febrero de 2020, la mujer trans fue humillada y vulnerada cuando asistió a las oficinas de Reniec de Surco, donde labora Boluarte como jefa encargada.

LAS PROPUESTAS DE FUERZA POPULAR

A diferencia de la postura de Perú Libre con respecto a la violencia contra la mujer, Keiko Fujimori, durante el último debate, hizo hincapié en la creación de casas de refugio para acoger a las víctimas, orientarlas y darles un sostén económico.

Asimismo, la candidata resaltó que ella y su partido creen en la igualdad de género.

Al respecto, Pérez Tello celebró esta posición. “Dijo algo que no esperaba que dijera y es que se iba a defender la igualdad de género. Eso es bastante y es una conquista que se va ganando de a pocos”, finalizó.

POCA CUOTA FEMENINA EN PAÍSES REFERENTES

En los gobiernos de países latinoamericanos que se rigen bajo una ideología marxista-leninista, como Venezuela y Cuba, el rol de la mujer en la política se ha visto reducido y no existe la promoción de una equidad de género en los sectores públicos.

Muestra de ello es la poca participación de la mujer en los gabinetes ministeriales de los gobiernos venezolanos y cubanos.

En Venezuela, de 34 ministerios, 23 son conducidos por hombres y solo 11 por mujeres. El género femenino representa menos de la mitad de las carteras ministeriales.

En Cuba, de 23 ministerios y 3 representantes de otros órganos, 19 son hombres y 7 son mujeres.

Considerando el plan de gobierno de Perú Libre, que se inspira en un modelo cubano, ¿Qué le esperaría al país en un eventual gobierno de Pedro Castillo?

Hasta ahora y por todo lo escuchado del candidato Castillo, no tiene noción alguna sobre políticas de género.

