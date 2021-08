Desde el 28 de julio a las 11:56 am, hasta el 8 de agosto a las 11:59 pm, han pasado exactamente 276 horas con 3 minutos. Eso significa que Pedro Castillo, tras ser proclamado presidente, ha excedido en 204 horas con 3 minutos su promesa de sacar del país “a todos los delincuentes extranjeros”.

Durante su campaña presidencial, Castillo mencionó su propuesta en más de cinco ocasiones y la hizo oficial en su primer mensaje a la Nación: “Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país”, señaló.

Pasadas estas horas establecidas ¿Cuántos extranjeros han sido expulsados hasta la fecha? ¿Es posible una norma de esta índole?

NO ESTÁ EN LA NORMA

Desde el 28 de julio hasta la fecha ningún extranjero delincuente ha sido deportado a su país según confirmaron fuentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP a Perú21. La razón es porque la norma que planteó el presidente Castillo “es más política que técnica” y bastante complicada de cumplir, así lo explica la abogada penalista Romy Chang.

“Para botar a un extranjero delincuente tienes que acreditar que sea un delincuente, lo cual implica que haya recibido una sentencia condenatoria en su país, la única manera de saber esto es que tenga una orden de captura internacional y si es así, no se necesita darle un plazo, el (delincuente) debería irse”, señaló la abogada.

Por otro lado, Chang resaltó que se debe pensar en “cómo voy a operar esto, si la sentencia no dice que lo tenemos que expulsar ¿lo voy a expulsar? ¿Amparado en qué? ¿Qué es lo que dice la sentencia? Que debe cumplir horas de servicio a la comunidad ¿No va a cumplir sus horas de servicio a la comunidad? ¿No va a cumplir con pagar la reparación civil que el Estado le ha impuesto? ¿quién van a pagar el pasaje para que se vaya?”, aseveró Chang.

Además, señaló que el tiempo que se demoraría en normar esta iniciativa dependería de regular todos los aspectos mencionados antes, esto implica presupuesto, costos, sanciones, etc. “Tendría que sacar una norma que en todos los casos se va a dar una pena accesoria, lo cual sería ilegal porque si no lo establece el Poder Judicial él (Castillo) no es quién para hacerlo, no es su función, no puede hacer algo tan radical de la noche a la mañana; quien sanciona en este país es el Poder Judicial no el Poder Ejecutivo”.

Cinco extranjeros que eran el terror de los pasajeros de buses en Caquetá fueron capturados por agentes del Grupo Terna. (Foto: PNP)

HABLAN LOS NÚMEROS

Pedro Castillo hizo esta promesa en reiteradas ocasiones. Durante el debate presidencial, en campaña, en las escasas entrevistas a medios de comunicación y en su discurso presidencial, pero ¿sabe el presidente cuántos delincuentes extranjeros hay en el país? Lo dudamos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aseguró en un reporte que la población de extranjeros residentes en el Perú hasta fines del 2019 llegó a 963,528.

El 84,4% eran de Venezuela, un 3,6% de Colombia, un 1,3% de España, el 1% entre Estados Unidos, Ecuador y Argentina, un 0,9% de Chile y Brasil y un 0,8% de China y otros países.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la población penitenciaria extranjera al 2019 fue de 1,891 personas. Esto significa que de los 32 millones de peruanos que actualmente residen en el territorio, serían solo un 0.006% los extranjeros que están en la cárcel por delinquir en el país.

El 4 de agosto pasado se derogó la resolución 104-2020 de Migraciones –que por la pandemia se emitió para darle facilidades a los extranjeros de permanecer en el país– lo que significa ahora que los foráneos tienen un plazo de 10 días desde publicada esta norma, para actualizar sus datos o sacar nuevamente sus permisos de estadía en el país que fueron retrasados por la pandemia.

Además, el ministro del Interior, Juan Carrasco, aseguró que desde el Gobierno “restringiremos más el acceso de personas extranjeras que puedan afectar a la seguridad nacional”, como parte de esta medida.

Ayer por la tarde, Carrasco estuvo en Tumbes en el Centro Binacional de Atención de Frontera en busca de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en el flujo migratorio, donde dijo: “reconocemos el trabajo que realiza Migraciones, especialmente en el control de fronteras; la lucha contra el crimen organizado es fundamental, gestionaremos la reapertura de la Escuela de la PNP en Tumbes porque necesitamos formar policías en esta zona fronteriza”.

Romy Chang recomendó que “lo que tendría que decir (Pedro Castillo) es que los extranjeros ilegales serán expulsados.

TENGA EN CUENTA

El exministro del Interior, Carlos Morán, formó en enero de 2020 una brigada especial contra la “criminalidad extranjera”.

De las más de 730,000 denuncias de delitos recibidas en 2019, solo el 1.8% involucró a ciudadanos venezolanos, según el Mininter.

La creación de la brigada especial fue tomada por Carlos Scull, embajador venezolano en Perú, con preocupación y pidió al Estado medidas para evitar la “xenofobia y discriminación” para con sus compatriotas.

