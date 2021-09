El exministro del Interior, Carlos Basombrío, opinó fuerte y claro sobre la negación del Ejecutivo, de emitir un Decreto Supremo para incinerar los restos del terrorista Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. Dejó en claro que ésta, es una mala señal.

“Sólo confirma lo que ya todos sabemos, en Perú Libre hay un grupo de gente que son vinculados al sector Castillo del Movadef o son vinculados al sector Bermejo y su jefe Cerrón. Y, en ambos casos, tienen deudas emocionales, ideológicas, simpatías de culto, con lo que ha sido Sendero Luminoso. Simplemente está haciendo visible en la población. Y que esta situación existe en el Perú; un gobierno penetrado por Sendero Luminoso”, explicó Basombrío.

Carlos Basombrío:" Castillo sabe perfectamente quienes son sus compañeros de ruta"

En otro momento, explicó que espera que las fuerzas políticas sensatas aprueben el proyecto de ley del Ministerio Público para una vez incinerar al genocida más grande del Perú.

“Espero que sí porque además finalmente las leyes se aferran por mayoría en el debate y la gran mayoría no comparte la posición de Perú Libre, pero igual, llama la atención que hayan tenido que hacer una ley. Este gobierno no asume responsabilidad, en un tema altamente sensible para la población y genera sospecha de que hay tolerancia con este individuo de Guzmán”, enfatizó.

