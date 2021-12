Las reuniones secretas de Pedro Castillo en Breña siguen levantado polvo, esta vez en la bancada de Perú Libre. Según el reportaje de Cuarto poder, el 14 de noviembre, los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez se reunieron con el mandatario en la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea, que no le pertenece a él. Sin embargo, no fueron los únicos parlamentarios que participaron de la cita.

El legislador Alex Paredes indicó ayer en Radio Exitosa que más congresistas del bloque magisterial –e incluso docentes– se juntaron con el mandatario aquel día. “Hubo una convocatoria para una reunión de docentes, no solamente congresistas. Hubo docentes, congresistas y el compañero Pedro Castillo. Yo llego tarde a esa reunión con otra congresista, no con Lucinda Vásquez, y ya estaban otros compañeros congresistas y maestros. (…) A mí me extraña que solo se haya mencionado dos nombres, hemos estado en la misma esquina conversando varios y no los han mencionado”, dijo.

En la misma línea, el parlamentario Óscar Zea confirmó a RPP Noticias que todos los congresistas de Perú Libre ligados al magisterio estuvieron presentes. “Yo sí (fue a Sarratea). Fuimos hace poco, nos convocaron para conversar. Han ido maestros de diferentes grupos, como la Fenatep. (…) Estaba el presidente y todos los congresistas maestros”, precisó.

GESTIÓN DE INTERESES

Al respecto, Alex Paredes conversó con Perú21 y señaló que en la reunión se habló del examen de nombramiento de docentes y la ley de presupuesto.

Al señalarle que ambos asuntos involucran gestión de intereses y temas políticos de interés público, el parlamentario indicó lo siguiente: “Bueno, esas son opiniones y juicios de algunos. Cada quien interpreta la ley como mejor le parece, ¿no? (…). Para usted, son temas políticos y gestión de intereses, pero para mí son temas que se ponen sobre la mesa y uno comenta”.

Asimismo, el parlamentario resaltó que su derecho a libertad de reunión está por encima de las normas de transparencia. “Mi vida personal y privada no me la van a limitar. No me van a coactar mi libertad expresión, de opinión y de reunión. Eso no está prohibido y está por encima de esa y cualquier ley. La libertad reunión está amparada en los derechos humanos”, agregó.

Esto se suma a las declaraciones del ministro Juan Carrasco, quien confesó que cuando él fue a Sarratea, abordó con el presidente temas de defensa nacional, es decir que existió una gestión de intereses.

Para Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, lo señalado por Alex Paredes y por el ministro Carrasco evidencian que estas reuniones de Castillo no fueron de “carácter personal” e involucraron gestión de intereses.

“Si esos fueron los temas que se tocaron en la reuniones, sí hubo una gestión de intereses. Al haber una gestión intereses que implica posibles tomas de decisiones, estas reuniones debieron estar en la agenda y en el registro de visitas”, señaló.

Según el experto, “la ley es bastante clara”. “La gestión de interés es la exposición de un punto de vista por parte de un actor en relación a una toma de decisión pública. En el caso de la reunión mencionada por el congresista Paredes, se ha conversado de la ley de presupuesto y legislación en materia educativa”, resaltó.

Asimismo, Iriarte manifestó que “hacer arbitrariamente libres interpretaciones de la ley, para evitar el control de este tipo de normativas, no es correcto”.

Finalmente, destacó que la ley de transparencia “no colisiona” con el derecho a la libertad de reunión de Paredes. “Ellos (el presidente y los congresistas) tienen una función electa y una serie de obligaciones mandatarias por parte de la ley”, concluyó.

GABINETE DIVIDIDO

En tanto, el comportamiento del presidente divide a su gabinete ministerial. El ministro de Justicia, Avelino Guillén, afirmó que “por transparencia todo hecho relacionado con la función lo tienes que atender en tu despacho”.

Mientras, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, defendió las citas del mandatario y dijo que “una cosa son las reuniones oficiales y otras las de temas personales, que no son necesariamente de función de presidente”.

TENGA EN CUENTA:

-La bancada magisterial de Perú Libre está conformada por Alex Paredes, Lucinda Vásquez, Hamlet Echevarría, Edgar Tello, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paúl Gutiérrez, Óscar Zea, Elízabeth Medina, Francis Paredes, Segundo Quiroz y Jorge Coayla.

