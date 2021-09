¿Cosas de paisanos? Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, el empresario cajamarquino que le prestaba su vivienda de Breña al ahora presidente Pedro Castillo durante la segunda vuelta electora, se encuentra en Washington D. C., en el mismo hotel donde se hospeda el mandatario.

En diálogo con Punto Final, el empresario reveló los motivos de sus presencia en el hotel Hotel Mayflower y aclaró que no es parte de la delegación oficial del presidente.

“Acompañando al profesor Pedro (Castillo). Me he venido de allá (Perú) directo. Sí, he venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña también al profesor. Yo me he venido particularmente. He venido a ver y organizar mientras llega el presidente. A ver el tema de seguridad, porque había muchas cosas que hacer en el hotel, con algunos paisanos son de Cajamarca. Tratando de coordinar para que él pueda darles un saludo. Hay mucha gente de Cajamarca aquí en Washington”, aseveró.

Asimismo, Sánchez Sánchez indicó que está corriendo por sus gastos personales y destacó que no trabaja para el Estado.

“No voy a participar en las reuniones, pero sí vamos a ir a Nueva York de acá. En Nueva York tampoco participaré de ninguna reunión. Voy a ir con la comisión nada más. Es el día de mañana, vamos a ir juntos en el tren y de ahí nos regresamos para Lima. Yo estoy corriendo por mis gastos. Yo no trabajo para el Estado, yo no dependo del Estado”, manifestó.

Finalmente, al explicar con mayor detalle, las razones de su presencia en Estados Unidos, el empresario cajamarquino señaló los siguiente: “He venido a ver temas de seguridad con la gente de Cajamarca. Lo que pasa que acá en Washington hay mucha gente de Cajamarca, inclusive algunos familiares. Entonces, yo personalmente, me he encargado de ver a esa gente de Cajamarca para que lo puedan saludar al presidente. De organizar su recibimiento”.

¿QUIÉN ES SEGUNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ?

Segundo Sánchez Sánchez, natural de Chota, Cajamarca, es conocido por ser el hombre que, durante toda la segunda vuelta, prestó a Pedro Castillo su vivienda de cinco pisos ubicada en el distrito de Breña.

Pese a que en un inicio señaló que no cobraba ni un sol a Castillo, Perú Libre presentó un comprobante de pago de 15 mil soles girado por Sánchez Sánchez por alquiler de su vivienda.

Además, el empresario cajamarquino es el gerente general de Aldalab, empresa que se dedica a la importación y comercialización de equipos y materiales médicos.

En el arribo del expresidente Boliviano Evo Morales a Lima, el pasado 11 de agosto, Perú21 constató que el vehículo que transportó al exmandatario pertenecía a la empresa Aldalab, de Sánchez Sánchez.

