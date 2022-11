La Comisión Agraria del Congreso informó ayer que citarán a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia Ocampo, para que aclare la contratación irregular de la hija del viceministro, Marco Coronel Pérez, a quien nombró el pasado 26 de octubre.

Esta decisión fue anunciada por la presidenta de dicho grupo de trabajo, Nilza Chacón (FP), tras la denuncia que hizo Perú21, donde se revela que Shirley Coronel Risco –hija del viceministro– ganó dos órdenes de servicio en abril y mayo de 2022 en el Fondo Sierra Azul, unidad adscrita al Midagri, por S/6,000 y S/18,000, cuando su padre se desempeñaba como ingeniero en Ciencias Agrarias III en AgroRural y director de la Dirección General de Gestión Territorial, respectivamente.

Al respecto, el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites dijo que “la ministra tendrá que analizar la situación, pedir explicaciones al viceministro y tomar una decisión. La Comisión Agraria hace bien en citar a la ministra y ella debería informar y dar acciones para que pueda deslindar de actos cuestionables”.

Además, indicó que, según su experiencia, para evitar este tipo de situaciones, “elegía bien a los funcionarios. Este tipo de cosas pudieron haber saltado antes, más aún si es que viene de un sector que tiene antecedentes”, señaló.

No lo conozco

El encargado de nombrar a Marco Coronel como director fue el exministro del Midagri, Oscar Zea. Perú21 consultó con el también congresista acerca de Coronel Pérez, pero aseguró que no sabía quién era. “Si ahorita me lo menciona, seguro es de los tantos profesionales que han presentado su documentación; (la selección) no la hacemos nosotros, sino recursos humanos”, dijo Zea.

Respecto a la reunión que tuvo con Coronel el 29 de abril, manifestó que “no nos reunimos con los postulantes ni con los finalistas; nosotros atendemos a los llegados de las regiones muy brevemente, no conozco absolutamente nada del caso, dentro de tantos nombres, no lo recuerdo”.

Sabía que

La Comisión Agraria también citó a la ministra para pedir explicaciones sobre las razones técnicas de la frustrada compra de 44 mil toneladas de urea.

El congresista Edwin Martínez Talavera (AP) fue quien propuso que la titular responda por el caso Coronel.





