La Fiscalía de la Nación reiteró que el interrogatorio al presidente de la República, Pedro Castillo, por los irregulares ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se debe llevar a cabo en la sede del Ministerio Publico este jueves 4 de agosto.

A través de su cuenta institucional en Twitter, refirió que la diligencia solo puede realizarse en Palacio de Gobierno si el mandatario es testigo del caso, lo que no ocurre con Castillo Terrones.

“La diligencia será en el Ministerio Público. El pedido de la defensa se basa en el artículo167 del Código Procesal Penal. Esa prerrogativa solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo. Al ser investigado tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía”, señaló en la red social.

Además, en un documento publicado en Twitter, la fiscalía desestimó lo señalado por el jefe de Estado, respecto a que su declaración indagatoria debe realizarse en el Despacho Presidencial.

Asimismo, precisó que la declaración de Pedro Castillo se llevará a cabo en el despacho del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ubicada en el piso 8, oficina 801-A, de la sede central del Ministerio Público, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay.

Cabe indicar que el abogado del presidente, Benji Espinoza, dijo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no puede obligar a su defendido a presentarse al Ministerio Público para la diligencia de este 4 de agosto.

“La fiscal de la Nación no puede obligar al Presidente a ir la sede del Ministerio Público. Los miembros de su equipo fiscal se han comunicado conmigo y con Palacio para coordinar la diligencia mañana en Palacio, no en Fiscalía”, aseguró en redes sociales.

Del mismo modo, en declaraciones a RPP Noticias, Espinoza confirmó que Castillo Terrones no acudirá a declarar ante la Fiscalía porque es derecho del mandatario elegir el lugar de la diligencia.

“No, el presidente no irá. No va a ir al Ministerio Público, no nos vamos a someter a los caprichos de una persona por más cargo que tenga. Se respetan las normas, no la voluntad de las personas que tienen un cargo efímero, transitorio”, manifestó.

