Un grupo de fiscales, que trabaja bajo el mando de la fiscal anticorrupción Norah Córdova, acudió nuevamente ayer a Palacio de Gobierno para recabar información sobre la licitación presuntamente irregular otorgada por Petroperú, aquella que solo un día antes la negaron. El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró ayer mismo que se entregaría la documentación que se le pidiera, pero, a la hora de requerirse, volvieron a poner trabas.

El fiscal adjunto Reynaldo Mina encabezó la diligencia en Casa de Pizarro, a la que llegó pasado el mediodía. Cuando culminó, cerca de las 2:30 p.m., contó a la prensa que lo esperaba en las inmediaciones del edificio que el propio Pachas fue uno de los que se excusaron de entregar los documentos.

“No se nos ha permitido el acceso nuevamente; hemos realizado la diligencia en una sala en Palacio y tampoco se nos ha proporcionado la documentación requerida. Hemos pedido que se nos envíe información correspondiente de las agendas del presidente que son materia de investigación”, refirió Mina Abanto.

El magistrado señaló que el mismo Pachas adujo que otro grupo de fiscales, que investiga la presunta adjudicación irregular de una obra a la empresa que asesoraba la lobista Karelim López, estaba desplegando diligencias similares.

Además, según Medina, Pachas les insistió que, como fiscales provinciales, no tienen competencia para realizar esas diligencias en ambientes relacionados al jefe de Estado. Les recordó otra vez que solo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene las prerrogativas para investigar a un alto funcionario.

El letrado ya había argumentado así en la primera intervención del lunes. Por eso la fiscal Córdova le indicó que “estaba confundido”, ya que el mandatario no es indagado en ese proceso.

“Yo no iba a buscar al presidente, estábamos yendo al local, que pertenece al Estado”, declaró ayer en Canal N.

“El abogado (de Pedro Castillo) ha declarado que nos han dado todas las facilidades y eso no ha sido así. Tal es así que se emitió un acta en el que se señaló textualmente que por orden del presidente no se permitía el acceso al despacho de la Secretaría”, refirió. Confirmó, por ello, que en la diligencia del lunes “sí hubo obstrucción”.

Córdova explicó que lo que se busca es tener los cuadernos de visitas al despacho de la Secretaría de la Presidencia, que es independiente al acceso a la puerta de Palacio, y a los videos de las cámaras de seguridad. No descartó pedir autorización al Poder Judicial para un allanamiento si persiste la negativa a colaborar.

El Ministerio Público investiga si hubo un irregular favorecimiento a la empresa Heaven Petroleum, representada por Samir Abudayeh, con una licitación para la venta de biodiésel a la compañía estatal Petroperú por US$74 millones.

Según el dominical Panorama, hubo reuniones previas en Palacio entre Castillo; Abudayeh; el gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y la lobista Karelim López.

Abogado se contradice

Eduardo Pachas parece que no sabe hacer su trabajo de abogado o es que ante lo hecho por su patrocinado, el presidente Pedro Castillo, protagonizando reuniones antes de la licitación que favoreció a la empresa de Samir Abudayeh, no tiene cómo defenderse.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo.

Ayer por la mañana, Pachas aseguró en radio Exitosa que Castillo se reunió con Abudayeh “por separado”. No obstante, solo momentos después, en declaraciones a la prensa, dijo que el encuentro no sucedió y que el empresario habría estado en una sala de Palacio esperando atención “pero esta no se ha realizado”.

Tenga en cuenta

-A través de un comunicado difundido anoche, la Presidencia informó, pese a lo declarado por el fiscal Mina, que “se han dado todas las facilidades” al Ministerio Público para que “continúen con su labor”.

-Agregó que se entregará la información solicitada, aunque no confirmaron si ya se había concretado. Pedro Castillo sigue sin dar muestras de transparencia.

Eduardo Pachas reiteró que no pidieron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino a la fiscal provincial que aparte al fiscal de la diligencia en Palacio de Gobierno