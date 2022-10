Una vez más, el presidente Pedro Castillo, azuzó el ataque a la prensa desde Palacio de Gobierno y esto motivó a sus seguidores a agredir a los reporteros que se encontraban cubriendo el evento.

“Espero que los medios de comunicación no sesguen y volteen sus cámaras para decirle al país que estamos abriendo el espacio a los licenciados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que dejaron su juventud, su fuerza, para defender la patria y luchar por la verdadera democracia”, refirió el mandatario en el evento al que invitó los reservistas de las FF.AA., que en un gran número son seguidores de Antauro Humala.

Afuera de Palacio se encontraban personas que pese a los escándalos de corrupción, siguen mostrando su apoyo al jefe de Estado. Estas mismas personas, que insultan a la prensa en cada evento oficial, fueron los que agredieron físicamente a un periodista de Latina Televisión que simplemente se encontraba ejerciendo sus labores.

Roberto Ramírez, reportero del dominical Punto Final, fue golpeado en el rostro por un hombre desconocido hasta el momento que vestía ropa amarilla y un sombrero. Ramírez denunció lo sucedido vía Twitter y captó con la cámara de su equipo la cara de la persona que tras el ataque siguió tranquilo. Perú21TV contactó con el periodista y contó cómo sucedieron los hechos.

Pedro Castillo arenga contra la prensa y afuera sus acólitos reaccionan. Esta vez no solo fueron insultos, este tipo me lanzó un golpe y se fue mientras la portátil del gobierno gritaba. Así de cobardes son. pic.twitter.com/TZ0fpJ93QS — Roberto Ramírez (@instan_taneas) October 18, 2022

“El presidente adentro en Palacio arengaba y afuera la portátil reaccionaba a lo que él decía. Lo que sucedió fue después de que salieron los reservistas, yo estuve en la plaza de armas tratando de entrevistarlos, la mayoría con los que he hablado mencionaban a Antauro, que iban a tomar el Congreso y que era hora de que se vayan los congresistas”, relató.

Además, explicó que estas personas serían parte de la denominada prensa alternativa, quienes grababan y al mismo tiempo arengaban e insultaban.

“De pronto la portátil empezó a lanzar los insultos de siempre, prácticamente los estamos normalizando, hasta ahí es casi normal, pero de pronto mientras una señora me decía cosas, por atrás vino un tipo me lanzó un golpe, yo quise humanamente reaccionar y todos se me vinieron encima, el tipo se fue y como si no hubiera pasado nada. Lo que a mí me causa mucha desazón es que pasen ya de los insultos a la agresión física, es una escalada que yo no sé como va a terminar”, aseveró.





VIDEO DE LA AGRESIÓN