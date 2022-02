En medio de la espera para la anunciada “recomposición” del gabinete ministerial, el presidente Pedro Castillo parece estar enfocado en recuperar la confianza en sí mismo. Eso explica la visita de hoy a Palacio de Gobierno del coach motivacional Saul Alayna, quien estuvo más de una hora reunido con el mandatario.

Según el registro de visitas del despacho presidencial, Alayna fue recibido por el asesor Beder Camacho, quien es señalado como uno de los integrantes del llamado “gabinete en las sombras”, y estuvo desde las 10:12 am hasta cerca del mediodía.

En conversación con Perú21, el coach confirmó que se reunió con el presidente Castillo y señaló que el motivo fue ofrecerle sus servicios de coaching , desarrollo de liderazgo y superación personal.

Saúl Alayna afuera de Palacio de Gobierno

“Estaba en la posibilidad de ofrecer mis servicios, pero quedó en nada. No necesariamente hemos quedado en algo. Además, ha sido una conversación sumamente brevísima. Ha sido como entrar y salir. Con el presidente Castillo he conversado, pero de manera muy breve. No hemos concretado y ha sido algo muy breve. El presidente tiene una agenda sumamente recargada y no se dio la posibilidad de concretar nada”, manifestó.

Coach motivacional ofreció sus servicios a Pedro Castillo

Al ser consultado sobre cómo consiguió ser convocado a Palacio, Alayna señaló que fue a través de un “contacto”. También confirmó que su negocio de coaching se ubica en la ciudad de Huancayo.

“[¿lo contactó un asesor del presidente?] Probablemente, no sé... algún contacto de por ahí. Quizá vi la posibilidad de ayudar en algo y solo fue un ofrecimiento de servicio. Sí, estamos en Huancayo, pero hacemos trabajo a nivel nacional. Estuve de pasada por aquí y aproveché. Esos detalles (quién lo contactó) no vendrían al caso y no creo que sea necesario responder”, aseveró.

Fachada del negocio de Saul Alayna en Huancayo. (Foto: Junior Meza)

