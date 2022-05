Para la abogada penalista Romy Chang, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ha reivindicado la labor del Ministerio Público al abrirle investigación al presidente Pedro Castillo por casos de corrupción.

“Esta interpretación que había hecho la fiscal Zoraida Ávalos no tenía ningún asidero en la Constitución porque la Constitución no dice que al presidente no se le pueda investigar dice que no se le puede acusar. (…)Lo que ha hecho el fiscal Pablo Sánchez es reivindicar la interpretación correcta del artículo 117 y disponer de manera inmediata las investigaciones contra el presidente Castillo”, indicó.

Perú21TV conversó con la abogada penalista Romy Chang sobre la investigación del fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo y las últimas revelaciones que complicaría aún más su situación legal.

En otro momento enfatizó que será el fiscal de la Nación quien trace cómo será la línea de investigación.

“El fiscal Pablo Sánchez tiene que marcar una pauta en la investigación, es el único que puede investigar al presidente por su investidura. Yo entendería que se van a abrir varias posibilidades de interpretación. La mejor manera de garantizar los derechos del presidente bajo la Constitución es que el fiscal Sánchez pida al Congreso que le levanten la inmunidad para poder solicitar cualquier medida de restricción en su contra; impedimentos de salida, mandatos de prisión preventiva, levantamiento del secreto bancario y comunicaciones, sería lo más sano”, concluyó.

