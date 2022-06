El presidente Pedro Castillo asistió ayer a la Fiscalía para responder sobre su vinculación con la red criminal que, durante su gobierno, se repartió obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Y lo negó todo. Sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, su exsecretario Bruno Pacheco, y su amigo, el prófugo exministro Juan Silva –prácticamente su entorno íntimo– son sindicados de haber operado ilícitamente, pero el mandatario se desmarcó de esas responsabilidades.

Otra vez, como lo hizo con la fiscal Luz Taquire al contestar por escrito, Castillo, el primer presidente investigado en funciones, recurrió a las respuestas cortas, según pudo conocer este diario.

Debido a ello, la diligencia se extendió por cerca de tres horas a pesar de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, preparó cien preguntas. La declaración duró menos que la manifestación brindada por Silva el 27 de mayo, que se prolongó por cinco horas.

Luis Vargas Valdivia

“He ratificado ante Fiscalía que no tengo nada que ver con actos de corrupción”, declaró ayer el mandatario a la prensa, rompiendo el silencio ante a los medios que mantuvo por más de tres meses.

Perú21 pudo conocer que el jefe de Estado desconoció los testimonios de colaboradores eficaces que lo comprometen de encabezar la organización criminal.

Las preguntas se basaron en torno a los informes elevados por la fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire, y la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quienes consignan los reveladores testimonios.

Tanto la lobbista Karelim López como el empresario Zamir Villaverde han expresado que Castillo sabía del dinero bajo la mesa que se movía para la licitación de proyectos desde el MTC.

López dijo claramente que Juan Silva era el brazo operativo del presidente en ese ministerio y que los sobrinos Fray y Gian Marco contribuían ofreciendo obras a empresas. Villaverde, en tanto, sostuvo que entregó S/30 mil al exministro que estaban dirigidos para el gobernante.

“El presidente, colaborando con la justicia, ha contestado a todas las preguntas, todas las inquietudes y las interrogantes han sido resueltas el día de hoy”, expresó por su parte Benji Espinoza, abogado del mandatario.

No obstante, el modo negación del profesor chotano despierta más dudas, y es que las evidencias presentadas por los colaboradores tienen sustento. El fiscal Sánchez aún tiene mucho que investigar.

Sigue complicado

Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, que investigados cercanos al presidente estén no habidos –como Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva– sigue complicando su situación legal. “El presidente dice ‘yo no sé nada’, pero todos los elementos permiten sospechar válidamente de él; por ejemplo, no ha sabido explicar cómo llegaron US$20 mil dólares a Palacio, es posible que la Fiscalía lo vuelva a citar”, manifestó a Perú21.TV.

Tenga en cuenta

-A Pedro Castillo se le imputan los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

-En su declaración ante la fiscal Taquire, Castillo expresó que Bruno Pacheco no le explicó por qué tenía US$20,000 en el baño de su oficina.

-Además, dijo que no conocía a Zamir Villaverde y descartó haber recibido dinero de él. También dijo que desconocía de las actividades que realizan sus sobrinos.