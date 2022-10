Óscar Ugarte, exministro de Salud, alerta sobre la crisis del sector, no solo por la falta de gestión, sino también ahora por los escándalos de corrupción.

¿Qué opina del escándalo del destituido ministro de Salud, Jorge López?

A todas luces, el caso es escandaloso y lamentable. El Ministerio de Salud no lo merece. No es que las personas implicadas sean trabajadores del sector Salud de forma genérica, no. Son parte del grupo que ha entrado de la cuota de Vladimir Cerrón. Recordemos que, cuando Hernán Condori (el ministro del agüita arracimada) renunció, ¿quién asumió? Jorge López, el viceministro.

¿Pero esto es solo responsabilidad del ministro?

En todos los cargos de confianza han puesto personal que no cumple con el perfil. Son personas de la confianza de ellos (Vladimir Cerrón), a quienes les encargan que cumplan estas tareas que no tienen nada que ver con la función que desempeñan. Jamás se ha visto que un ministro de Salud entregue un dinero, cuya procedencia no se sabe, para que funcionarios del sector Salud ejecuten acciones de pitufeo, de colocar un dinero, ¡100 mil soles!, en una determinada cuenta. El doctor López tiene mucho que explicar y no solo a la Contraloría, sino a la Fiscalía. Como ministro no tengo por qué utilizar a trabajadores para repartir (dinero) bajo esa modalidad; desde ahí se ve que hay una cosa oscura que se tiene que aclarar.

¿Cree que hubo una especie de acuerdo bajo la mesa con el empresario?

Luis Quito tiene su clínica y aparece entregando 70 mil dólares como pago de un tomógrafo que López le estaría dando; eso es más raro todavía. ¿Qué hace un ministro de Salud vendiendo tomógrafos? ¿Y de dónde proviene ese tomógrafo? El asunto es muy comprometedor. Podría presumirse que se le está pagando al señor López dineros por algún tipo de gestión al señor Quito por sus empresas y servicios. Hay un trasfondo político. Yo dije desde un primer momento: el Ministerio de Salud se ha convertido en un botín. Cuando designaron a Hernán Condori, ya sabíamos de la relación estrecha con Cerrón. En los próximos días, cuando designen el reemplazo del doctor López, ya sabremos por dónde va la cosa.

Mientras tanto, ¿cómo queda el sector?

En una situación crítica. Debieron retomar la vacunación sobre la poliomielitis. Tenemos problemas también en enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Pero más grave aún son los casos de pacientes con cáncer. Todo esto pone a la salud pública en su nivel más bajo en los últimos 40 años.

