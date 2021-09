Tras la publicación del informe de Perú21, en el que damos cuenta que el congresista Hamlet Echeverría (Perú Libre) contrató en su despacho a la socia del presidente Pedro Castillo, el parlamentario devolvió nuestras llamadas y mensaje para brindar su descargo.

En diálogo con este diario, el legislador señaló que tenía conocimiento de que su ahora trabajadora, Olinda Chamaya, figura como socia de una empresa junto al mandatario Castillo Terrones.

“Yo conozco el caso por medios de televisión y también porque la maestra Chamaya me lo comentó ligeramente. Pero no le he preguntado más porque ese no es mi trabajo y no es mi función. Eso no es lo que yo busco, lo que yo busco es su desempeño como trabajadora de mi despacho y que ella se dé integra en este trabajo”, aseveró.

Asimismo, Echeverría, quien antes de ser congresista fue docente, resaltó que conoce a Chamaya desde 2017, año en el que se realizó la huelga magisterial. También destacó que la conoció porque ella formaba parte del círculo de confianza de Pedro Castillo.

“Yo la conozco desde la huelga del 2017. En ningún momento, yo le he preguntado si ella tiene afinidad mayor con el Sutep, pero sí la vi bien comprometida con el sindicato. Desde ahí, como ella es una persona de confianza y amiga del maestro Pedro (Castillo), la conozco”, manifestó.

Finalmente, el parlamentario nos argumentó las condiciones que consideró en Chamaya para su contratación: “He visto en ella lealtad y desempeño. He visto una persona íntegra que tiene la capacidad. Pero lo que más he visto es la confianza. Además, siempre ha sido parte de la lucha sindical y miembro del comité de Perú Libre. También tiene representatividad”.

