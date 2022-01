El gobierno de Pedro Castillo genera otra confrontación con el Congreso. El martes 25, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, promulgó, por insistencia del Pleno, la ley que establece que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por la representación nacional, protegiendo de esta manera la Carta Magna de cualquier arrebato populista del poder de turno.

Cabe recordar que Castillo anunció que observará la ley ante el Tribunal Constitucional.

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que, tras ser promulgada, el proceso que corresponde es que la Presidencia de la República, como parte de su obligación, la numere y la envíe al diario oficial El Peruano para su publicación. Después de la publicación, recién entra en vigencia la ley.

“El reglamento no establece ningún tiempo para la publicación, pero debe ser inmediato pues un poder del Estado ha promulgado una ley. No hacerlo, en cierta medida, es un acto de provocación y recrudece la crisis política”, explicó. Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo aún no cumplía con el trámite.

El constitucionalista Víctor García Toma explicó que, de no publicarse la ley, el presidente estaría cometiendo “una infracción a la Constitución”.

“Hay una intención deliberada de obstruir la fase final del proceso pues no hay ninguna razón objetiva para que esta no se lleve a cabo. Luego de publicarla, si quiere, puede presentar su demanda ante el TC”, explicó a Perú21.

En esa línea, remarcó que la responsabilidad recaería sobre “el presidente, pero quien responde por ello es la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez”.

“El trámite administrativo pasa por su despacho. Ahí la premier podría ser acusada por infracción a la Constitución, que es lo que debería hacer el Congreso de manera inmediata”, agregó.

TENGA EN CUENTA

La ley que precisa el referéndum obtuvo 72 votos a favor, 44 en contra y ninguna abstención.

El presidente Pedro Castillo atacó al Congreso afirmando que su decisión “mutila el derecho a referéndum que reclama una Asamblea Constituyente”.

