La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue más rápida en separar sus vacaciones para 2022 que en abrir investigación al presidente Pedro Castillo. Ayer, a dos días de empezar a gozar de su primera quincena vacacional del año, abrió la indagación contra el mandatario por sus sospechosas reuniones con la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, y por su aparente intervención irregular en los ascensos militares. Sin embargo, no lo investigará. Suspendió toda pesquisa para llegar a la verdad hasta que culmine el mandato presidencial.

Ávalos sustentó esa decisión en un precedente: la indagación que abrió en 2020 al entonces presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. Aquella vez también suspendió las diligencias hasta que Vizcarra dejara el cargo, bajo el argumento de que la Constitución blinda la figura presidencial.

En la disposición fiscal, a la que accedió Perú21, se indica que Castillo habría intervenido “indebida e indirectamente” en el proceso de compra de biodiésel por US$74 millones que ganó Heaven Petroleum Operators, empresa de Abudayeh, con la compañía estatal Petroperú. La licitación fue concedida luego de reuniones sostenidas entre el jefe de Estado y el empresario, en octubre del año pasado.

Una situación similar se le atribuye por su vinculación con López. La lobista mantuvo encuentros en octubre con Castillo en Palacio de Gobierno, y luego visitó en secreto la casa de Breña, a la que el presidente también concurría, en medio de un concurso para la adjudicación del proyecto puente Tarata, en San Martín.

Karelim López era asesora de una de las empresas que integraba el consorcio que finalmente se hizo de la obra, que costará más de S/232 millones.

“Existen suficientes elementos sobre la presunta participación del presidente en hechos que podrían ser calificados como delitos de tráficos de influencias y colusión”, indica el documento.

Ascensos en las FF.AA.

Otro caso en el que ha sido incluido Pedro Castillo es el de su presunta injerencia en los ascensos militares, proceso que se realizó en octubre de 2021.

La fiscal consignó en su disposición parte de la declaración que brindó el mandatario, el pasado 28 de diciembre, en la que reconoce que intercambió chats con el excomandante del Ejército José Vizcarra.

En uno de esos mensajes, Castillo le refiere a Vizcarra por el “comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe” y seguidamente le indica “para coronel”.

Ante la pregunta que se le formuló a Castillo en ese interrogatorio, acerca de cómo sabía que Torres estaba postulando para coronel, este respondió que “no sabía”. “Yo simplemente le pregunto a Vizcarra si (Torres) estaba postulando”. No obstante, en los chats no se distingue alguna pregunta; más bien, parece una orden.

El mandatario se enteró de las investigaciones en su contra cuando participaba ayer por la mañana de la ceremonia de apertura del año judicial 2022. Culminado el evento en Palacio de Justicia, no se le vio más durante el día.

Romy Chang: “Es un saludo a la bandera”

Si bien hay un precedente que se dio en el caso de Martín Vizcarra, claramente esta decisión de Zoraida Ávalos es un saludo a la bandera. No tiene ningún sentido abrir investigación y reconocer que existen elementos que harían al presidente presunto responsable de delitos tan graves, e inmediatamente suspender toda diligencia. El artículo 117 de la Constitución, que la fiscal de la Nación ha utilizado como argumento para no iniciar diligencias, no dice en ninguna parte que no se puede investigar al presidente por delitos. Lo que dice es que al presidente no se le puede acusar, pero la acusación es un acto muy posterior a la realización de diligencias. Lo que está haciendo es una muy mala interpretación jurídica. No tiene ningún sentido lo que la fiscal ha hecho, en la práctica es un engañamuchachos. Los peruanos merecemos un poco más de transparencia en el manejo de las investigaciones, porque nadie tiene corona.

Tenga en cuenta

-En el caso de los ascensos militares, Pedro Castillo es investigado junto al exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

-Desde la Procuraduría General indicaron que están evaluando tomar medidas, ya que Ávalos hizo caso omiso al pedido del procurador Daniel Soria. Soria solicitó no suspender la investigación al mandatario.

VIDEO RECOMENDADO

Zoraida Ávalos le imputa al Presidente los delitos de colusión y tráfico de influencias, pero esta tarde se supo que la investigación queda suspendida. Conversamos con la penalista Romy Chang y el constitucionalista Christian Delgado. Ministro de Salud, Hernando Cevallos brinda conferencia sobre las medidas que se tomarán contra la tercera ola de COVID-19.