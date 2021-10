El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que no traicionará su compromiso con los peruanos y que no cambiará la orientación de su Gobierno. Señaló que no seguirá ninguna “hoja de ruta” ni hará un vuelco hacia el “centro” o la “derecha”.

Durante su discurso por el lanzamiento de la “segunda reforma agraria” desde Cusco, el mandatario ratificó su compromiso de impulsar la redacción de una nueva constitución, pero no precisó si esto se daría mediante una Asamblea Constituyente.

“No podemos traicionar al pueblo, acá no hay una hoja de ruta, acá no hay un centrismo, no hay que ‘voltéate a la derecha’, acá hay un Gobierno elegido por el pueblo, por eso hay que ratificar que en primer lugar está el pueblo, en segundo lugar está el pueblo y en tercer lugar está el pueblo”, manifestó.

“Por eso yo me ratifico que así como el 28 de julio juramos por la nueva Constitución, ¿hoy a quien le corresponde hacerla entonces?, un abrazo a ustedes. Viva el Cusco, viva la segunda reforma agraria, viva el Perú”, agregó.

En este mismo pronunciamiento destacó los logros que tuvo la Reforma Agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado, durante el gobierno militar. Señaló que este proceso permitió una mayor justicia social, pues se terminó con sistema de “patrones y hacendados”.

“La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural y calzado en una lucha larga también por sus pueblos. Una lucha donde se buscaba la igualdad y justicia, pero desde ese entonces hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores, los campesinos”, refirió.

“Al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro. Acabamos con los patrones y los hacendados porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos así como se luchó en aquella época”, detalló.

La actividad se realizó en la explanada de Parque Arqueológico Sacsayhuamán. El último viernes, Castillo Terrones había negado que la segunda reforma agraria incluya expropiaciones y aseguró que permitirá que el Estado llegue a los agricultores con vías de comunicación, tecnología y asesoramiento técnico.

En este evento participó también el jefe de Gabinete, Guido Bellido, y los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Mayta; de la Producción Iván Quispe, de Relaciones Exteriores Óscar Maúrtua, de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand.