El presidente Pedro Castillo, durante una visita a Huancavelica, cuestionó a los medios de comunicación que, según dijo, “tergiversan la realidad” por haber reportado que hubo reclamos y pedidos de vacancia durante la visita que hizo a Arequipa este lunes.

“Aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional, los invoco y convoco porque ellos conocen la realidad, ellos saben dónde están los grandes problemas del país”, señaló el jefe de Estado.

“Pero no me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquello que quieren hacer creer otra cosa”, añadió.

Pedro Castillo en Huancavelica https://www.tvperu.gob.pe/

Momentos antes, Pedro Castillo había mencionado la visita que realizó a la ciudad de Arequipa con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto. Y encima, estos medios de comunicación piden que en lugar de dar agua a los pueblos, se les dé presupuesto para que hablen bien del Gobierno”, señaló.

Este lunes, medios como Perú21 difundieron grabaciones de la visita que hizo Pedro Castillo a un restaurante en Arequipa donde almorzó acompañado por su comitiva. En estos registros, se pueden escuchar las voces de personas tanto dentro como fuera del local gritando “vacancia” y criticando al jefe de Estado.

