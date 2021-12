El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que su patrocinado no ejerció presiones ni cometió abusos durante el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, un caso por el que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo interrogará mañana en calidad de testigo.

En diálogo con RPP, Pachas aseguró que los chats difundidos, en los que se aprecia la preocupación de Castillo Terrones por el proceso de ascensos, solo muestran que el mandatario buscaba tener información sobre cómo se producían las promociones en las Fuerzas Armadas.

“Hubo conversaciones, pero no hubo presión ni abuso, solo era una simple pregunta en función de que era presidente. Era la primera vez que hacía este tipo de ascensos, él preguntaba, como cualquier persona, sobre los documentos que tenía que firmar. El presidente me hace preguntas también, si él va a firmar, tiene que hacer preguntas, acá no hubo ningún acto de ascender a nadie, es más, ninguno de las personas por las que preguntaba finalmente ascendió”, aseveró.

“El quería saber la forma en que se daban los ascensos. El residente no alteró ninguna base, respetó la junta de oficiales. Si el presidente hubiera querido que asciendan esas personas, lo hubiera hecho desde el inicio. Solo preguntó, como lo hace cualquier persona, para que le expliquen, pedir explicación no es una direccionamiento”, agregó.

En esa línea, descartó que la salida de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea se haya debido a este proceso de ascenso, pues explicó que esto se dio dos meses después de que se dieran los ascensos.

Finalmente, Pachas señaló que se darán todas las facilidades a la fiscal de la Nación para que realice la diligencia en Palacio de Gobierno el día de mañana, detalló que esta se dará desde las 11 de la mañana.

Esta diligencia se realiza como parte de la investigación que la Fiscal de la Nación abrió el pasado 11 de noviembre contra el hoy exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Walter Ayala y Bruno Pacheco son investigados por haber ejercido presuntas presiones a los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú a fin de favorecer a algunos oficiales en el proceso de ascensos de este año.

Las supuestas presiones en las Fuerzas Armadas

A inicios de noviembre, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que Ayala, Pacheco y también Castillo Terrones lo presionaron para ascender irregularmente a militares allegados al gobierno, entre ellos los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Vizcarra Álvarez entregó al Ministerio Público un conjunto de conversaciones de WhatsApp que intercambió con el jefe de Estado, a través de los cuales le pide coordinar “temas urgentes” con Pacheco sobre el proceso de ascensos en las FF.AA. Y también le sugirió promover al comandante EP Víctor Hugo Torres Quispe a coronel.

