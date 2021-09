Hace un mes, el presidente Pedro Castillo llegó a Piura tras un fuerte sismo que afectó a cientos de pobladores de la región. Allí afirmó que su gobierno destinaría 19 millones de soles para atender a los damnificados. Sin embargo, hasta la fecha, la promesa no ha sido cumplida.

La congresista piurana de Alianza para el Progreso, Heidy Juárez, explicó a Perú21 que conversó con el ministro de Economía, Pedro Francke, para pedir que se acelere el decreto supremo para disponer del monto. Tras ello le informaron que el dinero sería canalizado por el Ministerio de Vivienda.

“Vamos a solicitar una reunión de emergencia con el sector para que nos den la solución. Hasta ahora no hay nada. Es lamentable el actuar del Ejecutivo; no se ha podido avanzar nada y es cuestionable que estas alturas no se perciban los beneficios para los piuranos. Es una burla”, agregó.

Por su parte, el congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, también de dicha región, detalló que se comunicó con las municipalidades confirmando que “hasta esta semana no hay ninguna noticia sobre la transferencia que prometió Castillo”.

“No hay nada. También le reclamé a Bellido en el Pleno del voto de confianza y no respondió. Solo silencio”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con Oswaldo Zegarra Superintendente de la Sunedu quien precisó que entiende intereses de los poderes del Estado, y dijo están dispuestos a brindar información.