Un tribunal arbitral de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) confirmó la anulación de un millonario contrato al que había puesto en la mira la organización criminal que, según la Fiscalía, encabezó el expresidente Pedro Castillo.

El 4 de noviembre de 2021, el empresario Zamir Villaverde y el entonces ministro de Transportes Juan Silva hablaron de una conciliación que comprendía a Provías Nacional –adscrita al MTC– y al Consorcio Puentes del Norte. Ese diálogo fue grabado por el primero.

“Sale la conciliación, don Juan (Silva), ahí tenemos también un panorama (...) a ver si usted me da una manito, solamente es para que la carta me diga usted si está bien o no, llegamos a una conciliación (...) la empresa ya empieza a hacer los puentes pues, don Juan. Este, mire, en la primera que vamos a cobrar es ya mañana”, le dijo Villaverde a Silva esa vez.

Portada de Perú21 del 7 de junio del 2022.

En junio de 2022, el procurador del MTC, David Ortiz, explicó a Perú21 que el consorcio buscaba esa conciliación para restablecer el contrato –suscrito el 9 de febrero de 2017– que Provías le había anulado en 2019 por incumplir con los acuerdos para la construcción de puentes en Puno a cambio de S/60′370,300.

El Plan general de Provías comprendía reemplazar 19 puentes ubicados en el tramo que une a Desaguadero (Puno) con Cusco.

Del monto de S/60 millones, S/39 millones 717 mil estaban destinados a la instalación de siete puentes: Ayaviri, Cahuarisi, Ccaccachupa, Ventilla, Pucramayo, Cobremayo, Colquemayo.

Los restantes S/20 millones 652 mil serían para la construcción del puente Santo Domingo de Choquehuanca.

El Consorcio Puentes del Norte –integrado por las empresas Corporación Mayo S.A.C., Construcciones y Promociones Balzola S.A. Sucursal del Perú, Constructora Duran S.A. y Hualca Ingenieros S.A.C.– quería conciliar para mantener vigente el contrato, pero, sobre todo, para dejar sin efecto las penalidades que se le habían impuesto.

La compañía buscó hablar con Juan Silva cuando era el todopoderoso del MTC y cómplice de Castillo. Así quedó establecido en una carta que enviaron a Silva el 21 de setiembre de 2021.

Procurador del MTC, David Ortiz. (GEC)

El asunto era claro: “Solicitamos reunión de trabajo para la búsqueda de soluciones para destrabe de obras de puentes por reemplazo en Puno”.

Silva, hoy prófugo de la justicia, derivó esa carta a la Procuraduría de su sector, que le respondió que había un arbitraje de por medio. Luego vino la conversación entre Villaverde y el exministro.

Lo que dice el laudo

En el laudo arbitral de la PUCP, al que accedió este diario, se indica que el consorcio incurrió en “incumplimientos”, como el no haber entregado un expediente dentro de los parámetros económicos pactados.

Según la resolución, la compañía “incrementó el presupuesto y los costos” y no levantó esas observaciones pese al reiterado pedido de Provías. Con esta resolución, el MTC tiene el camino llano para convocar a licitaciones que esta vez, se espera, culminen con las obras que tanto necesita Puno.

Tenga en cuenta

-En enero de 2022, Provías Descentralizado anuló el contrato para la ejecución del puente Tarata, en la región San Martín, que demandaba S/232 millones de inversión.

-El caso salió a la luz tras la aparición de Karelim López en la casa de Sarratea.