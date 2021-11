La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, rechazó que su posición al mando se encuentre debilitada por presuntas disonancias con el mandatario Pedro Castillo. En su lugar, destacó que el equipo ministerial mantiene el respaldo del jefe de Estado.

“Yo no me siento debilitada, si es la pregunta, estamos en una apuesta todos. Es difícil el contexto, es difícil la situación, las cosas no funcionan nunca a la perfección. Democráticamente a veces tenemos diferencias, pero de ninguna manera podemos decir que hay un debilitamiento, que hay un quiebre, menos aún que hay una autorización del presidente de la República, quien hoy, en Consejo de Ministros, nos dijo ‘Apoyo a cada uno de ustedes. Respaldo a cada uno de ustedes. Estoy con ustedes’. Y nos animó a seguir trabajando en conjunto”, manifestó Vásquez en conferencia de prensa, este miércoles 17.

Asimismo, se refirió al ofició que envió al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, en la que le expresa su preocupación por su inasistencia a sesiones de la comisión multisectorial para ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos. “Lamento que se haya malinterpretado”, acotó.

“Lamento que se haya filtrado un documento y que se haya mal interpretado como quiebres dentro del Gabinete. Lo que puedo afirmar es que tenemos un Gabinete cohesionado. Agradezco a mis colegas porque en este momento todos estamos tratando de hacer sinergias para tener un trabajo conjunto, para mejorar nuestra intervención de manera conjunta”, sentenció la primera ministra.

Pese a que el Gabinete Ministerial no está en su conjunto por la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa, Vásquez Chuquilín remarcó que el equipo ministerial viene desempeñándose “de manera cohesionada”.

“Nosotros somos un Gabinete que está trabajando de manera cohesionada. Mi rol siempre será ejercer una suerte de liderazgo y tratar que las políticas de cada uno estos sectores se lleven adelante haciendo yo una labor de coordinación. En medio de eso, yo puedo hacer una serie de requerimientos, es mi función pedir informaciones, etcétera”, concluyó.