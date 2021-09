El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, sí participa en las sesiones del Consejo de Ministros y que la versión de sus escasas intervenciones “no es tan acertada”

En declaraciones a Exitosa Noticias, afirmó que Castillo Terrones sale por momentos al Despacho Presidencial “para atender asuntos de mucha urgencia”, pero “no pierde de vista” las reuniones del Gabinete Ministerial.

“En el Consejo de Ministros, y eso se ha comentado a veces de una manera no tan acertada, de que presidente de la República no participa en los Consejos de Ministros. Sí participa, sino que por razones de su función por momentos sale al Despacho Presidencial para atender asuntos de mucha urgencia. Él no pierde de vista el Consejo de Ministros”, subrayó.

Gálvez indicó que también se ha acordado que los ministros sean “más comunicativos con la prensa”, pero “con mucha prudencia” para que haya una coordinación más adecuada.

“Creo que es una sensación equivocada de que el Gobierno no quiere dar declaraciones a la prensa. Tiene que haber de ambas partes, tanto del Gobierno como de los medios de comunicación, actuar en estas cosas con objetividad, cortesía”, manifestó.

El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, sí participa en las sesiones del Consejo de Ministros y que la versión de sus escasas intervenciones “no es tan acertada”

Como se recuerda, según las actas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dadas a conocer por el programa ‘Punto Final’, Pedro Castillo participa escasamente en las sesiones del Consejo de Ministros.

Según el dominical, en 50 páginas de las reuniones de su Gabinete Ministerial en el mes de agosto apenas si toma la palabra, sin ninguna intervención que marque la ruta o dirección de la gestión gubernamental.

Castillo Terrones dice que le preocupa el aumento del precio de los alimentos cuando se discute el tema o que hay que conversar con los sectores laborales cuando se discute de trabajo.

Del mismo modo, ante las críticas por los nombramientos de funcionarios en el Estado, requiere a los ministros que tengan cuidado con la designación de personas en sus sectores. No hay encargos ni imposición de metas a los ministros, tampoco hay exposición de políticas u objetivos de gestión en el Estado para los próximos meses.

VIDEO RECOMENDADO