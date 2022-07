Para el abogado Luis Lamas Puccio, el fiscal Jony Peña a cargo de la investigación contra Yenifer Paredes cuñada del presidente Pedro Castillo, debe solicitar una prisión preventiva preliminar por la inconducta procesal.

“Yo no descartaría como ha sucedido con Juan Silva, Bruno Pacheco o los sobrinos del presidente Castillo ocurra una situación similar (en este caso) por falta de acuciosidad para disponer medidas de coacción como una privación de la libertad, por lo menos de manera preliminar. Porque dada la explicación se complica la situación legal que es indefendible en muchos casos y que pone en evidencia la participación de Yenifer Paredes y de otras personas, sino que además estando en libertad y negándose a colaborar, no descartaría que estuviesen coordinando las respuestas que se tendrían que plantear a cada uno de los indagados”, indicó Lamas Puccio.

Conversamos con los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Fernando Silva sobre la situación legal de Yenifer Paredes cuñada de Pedro Castillo tras negarse a asistir a declarar al Ministerio Público a declarar por el caso de tráfico de influencias.

Por otro lado, para el abogado penalista Fernando Silva, esta medida sólo dependerá del fiscal Jony Peña quién también debería analizar una constatación domiciliaria contra Yenifer Paredes.

“La conducta procesal es la que debería preocupar. La Fiscalía tiene muchas opciones; bastará con haber citado a Yenifer Paredes y no se haya presentado para que el fiscal Jony Peña decida si la va a volver a citar o no. Porque es prerrogativa directa de la Fiscalía, podría pedir otras diligencias, y si son obstruidas por parte de la defensa o simplemente Yenifer Paredes ha desaparecido de la investigación, sí podrían venir medidas más duras como una prisión preventiva. Si la señorita no aparece podrían pedirse constataciones domiciliarías para acreditar si está o no, porque eso acredita peligro de fuga y si está o no obstaculizando el proceso”, añadió Silva.

VIDEO RECOMENDADO:

La cuñada de Pedro Castillo no asistió a la Fiscalía Además, Karelim López recibió amenazas de muerte. También, Aníbal Torres presidirá comisión para reformar el sistema de pensiones. Y, ONU proyecta 8 mil habitantes en el mundo este año.