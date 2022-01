La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) consideró “lamentable” que el presidente de la República, Pedro Castillo, esté envuelto en una investigación preliminar a cargo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En declaraciones a Canal N, cuestionó la gestión de Castillo Terrones al frente del Poder Ejecutivo y dijo que le da “pena” que el país esté viendo a una persona “a la que todo el mundo llama incapaz”.

“Es lamentable que el señor presidente de la República, que encarna a la nación y es el representante de la más alta magistratura, se vea envuelto en una investigación por posible colusión o tráfico de influencias y que sea citado o inicien investigación por parte de la fiscal de la Nación”, expresó.

“Me da pena que estemos en esta situación, que el Perú esté mirando a una persona (a la) que todo el mundo llama incapaz y que en este momento estemos viendo inflación, minas cerradas, negociaciones que no se hacen entre las partes”, añadió.

Moyano también cuestionó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por enviar a una fiscal suplente a interrogar al mandatario por el caso de las presuntas presiones el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Todos estamos observando esto y espero que podamos resolver las cosas de manera legal, formal, constitucionalmente y bajo los criterios del principio democrático, defendiendo la presunción de inocencia y dentro del debido proceso”, acotó.

Finalmente, la parlamentaria de Fuerza Popular indicó que si bien para ella el presidente Pedro Castillo “no es capaz moralmente” para gobernar, su bancada no ha tomado una decisión sobre un eventual apoyo a otra nueva moción de vacancia.

“Para mí no es capaz moralmente para gobernar. No hay los votos (para una vacancia). La investigación tiene que continuar y nosotros no nos hemos reunido como bancada para tomar una decisión aún”, sentenció.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

Esta investigación se da en el marco de la contratación para la construcción del puente vehicular Tarata, adjudicado al consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López; y también por el contrato de Petroperú para la compra de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh.