Para el abogado penalista Iván Meini, la fiscal Luz Taquire no debería admitir el pliego interrogatorio por escrito al presidente Pedro Castillo porque se corre el riesgo de que lo puedan responder terceras personas.

“Pedir que se le mande un pliego interrogatorio no sería adecuado y espero que la fiscal no lo admita porque un pliego interrogatorio puede ser respondido por el presidente o por terceras personas. Y, la lógica de un interrogatorio es que existan preguntas y contra preguntas. Es decir, que a partir de las respuestas espontáneas que pueda dar el individuo, el fiscal pueda indagar algo más. Hay muchas cosas que se pueden percibir de un interrogatorio en persona que no se puede obtener a través de un pliego interrogatorio escrito”, indicó.





Añadió que un interrogatorio de forma personal se puede valorar también la transparencia de un testigo.

“Tiene que ver con la transparencia que pueda mostrar el testigo, eso también es un elemento de valoración. Cuando el presidente no va no está yendo porque quiere buscar esa comodidad esa seguridad para no caer en contradicciones o porque teme que sus declaraciones perjudiquen aún más a las personas que se están investigando o que incluso lo pueden vincular a él”, concluyó.

