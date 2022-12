Luis Mendieta, exjefe del gabinete técnico del expresidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el golpe de Estado que dio el exmandatario el último miércoles, 7 de diciembre, al intentar disolver el Congreso, intervenir al Poder Judicial y declarar estado de Excepción.

Mendieta señaló que el discurso que brindó el jefe de Estado dejó sorprendido a la mayoría de personas que trabaja en el Ejecutivo, pues reveló que el acuerdo previo con el exjefe de Estado era que acuda a defenderse al Congreso ante la moción de vacancia.

“Esos 180° grados de cambio que sorprendió a todo el país y a nosotros mismos. Yo estaba en mi oficina (…) tuve que prender el televisor y escuché el discurso del presidente que había dado un vuelvo total a los acuerdos previos, a los documentos centrales y a la línea de defensa de su no vacancia dentro de un Estado constitucional de derechos”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Seguidamente, el exjefe del gabinete técnico contó que, tras el mensaje, acudió al despacho del exmandatario a preguntarle qué había hecho, pero encontró a un Castillo Terrones perturbado, el cual esbozó una respuesta que no logró oír.

“Una vez que concluyó, fui al despacho del presidente y le pregunto qué hizo. El presidente me quedó mirando un poco perturbado y no alcancé a escuchar la respuesta concreta que me dio y, dado el momento tenso, pasé a retirarme”, señaló.

En esa línea, Luis Mendieta detalló que la noche del martes 6 de noviembre había acordado con el expresidente su presentación ante el pleno del Parlamento, junto a sus dos abogados, Benji Espinoza y José Palomino.

“Los acuerdos previos que habíamos tomado con el presidente Pedro Castillo, la noche anterior martes, era su presentación ante el Congreso a las 3 de la tarde con un texto de defensa, como correspondía, por la tercera moción de vacancia que se estaba solicitando y también se acordó la intervención de sus dos asesores legales”, expresó.

