Si la moción de vacancia es admitida por el Pleno del Congreso se necesitarán 87 votos para aprobar la destitución del presidente Pedro Castillo.

El documento presentado por Edward Málaga ingresó con 67 firmas, pero aún hay 33 votos potenciales que eventualmente se sumarían para alcanzar la cifra requerida.

Esos votos podrían salir de los congresistas que apoyaron, el día sábado, presentar la demanda competencial contra el Ejecutivo por la cuestión de confianza. Aquel día se registró 98 votos a favor, de los cuales muchos vinieron de sectores oficialistas. Con esta aprobación se evidencia el rechazo mayoritario a la interpretación hecha por el Gobierno y que pone a ciernes de un cierre del Congreso.

De los 98 votos hubo apoyos provenientes del Bloque Magisterial (9), Juntos por el Perú (4), Perú Libre (7), Podemos Perú (3), Somos Perú (1), No Agrupados (3) e Integridad y Desarrollo (3).

Existen 33 votos potenciales para reforzar la aprobación de la moción de vacancia.

Además, congresistas como Lady Camones (APP) o Carlos Anderson (NA) no firmaron la moción de vacancia, pero afirmaron que su posición es a favor de su aprobación.

A su turno, Waldemar Cerrón (Perú Libre), que votó a favor de la demanda competencial, no descartó respaldar la moción de vacancia.

“Hay que analizarlo bien, hay que pensarlo bien, hay que tener los ojos bien puestos en la democracia. Vamos a reunirnos con la bancada y tendremos una respuesta”, indicó.

Análisis: Roberto Chiabra, congresista

Ciertas bancadas se han dado cuenta de que hubo una jugada ilegal del presidente, una jugada desleal con la democracia. Los oficialistas y sus aliados han reparado que el presidente no los necesita, porque al haber leído el acta del Consejo de Ministros han constatado que Pedro Castillo tiene todas las serias intenciones de cerrar el Congreso.

El cambio de postura se verá reflejada en las votaciones. Con la moción de vacancia vamos a seguir el trámite que corresponde: se presenta, se admite, se pasará la citación al presidente y finalmente se votará. Esto tiene que darse cumpliendo los tiempos y el debido proceso.

La semana de representación debería suspenderse. Es un momento de urgencia donde tiene que primar la solución a una inestabilidad y el quebrantamiento del orden democrático originado por el Ejecutivo.

Por otro lado, la demanda competencial presentada ante el TC es otro camino y se espera que los magistrados, teniendo en cuenta la emergencia, tengan otros tiempos. La situación del Perú requiere decisiones.

Análisis: Karol Paredes, congresista de Acción Popular

Espero que toda la bancada de Acción Popular opte por la vacancia. Sí me gustaría que todos firmen la moción porque considero que la agonía del país tiene que ser recortada.

No podemos seguir manteniendo a un gobierno –ni menos ser cómplices– que no está afectando solo al Congreso, sino a más de 34 millones de peruanos con sus diversas acciones que no contribuyen a nada.

No nos olvidemos que, prácticamente, estamos gobernados por una administración que tiene supuestos actos de corrupción. No podemos ser cómplices; aquel congresista que no firme la vacancia es porque de una u otra manera tiene relación con los supuestos actos de corrupción. Pero, además, es un congresista que no quiere ni ama este país.

Esta es nuestra oportunidad para demostrar lo mucho que queremos a este país y de dejar atrás el doble discurso. Necesitemos un Ejecutivo que trabaje. Ya es suficiente de que el Perú tenga que pagar los platos rotos de gente irresponsable, ineficiente, que lo único que quiere es enriquecerse a costillas de los peruanos.

