El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró este lunes que “los equipos técnicos son parte del pasado” y forman parte de “la repartija” que busca acabar en un eventual gobierno a su cargo.

A su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Castillo Terrones consideró que los miembros de los equipos técnicos anunciados en campaña “han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel”.

“Basta de equipos técnicos, los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija. Creemos importante que, cuando se ha analizado a los gobiernos, los equipos técnicos anunciados con anticipación en un escenario político-electoral siempre los último integrantes del equipo técnico han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel, ¿no?”, sostuvo en declaraciones a ‘Latina’.

“No pasa por una persona que forme parte de un equipo, sino de un consolidado de personas que conformen un plan estratégico con representantes de cada región también. Convoco a las organizaciones del pueblo peruano para más allá de pensar una persona, pensar en los verdaderos profesionales que están en el interior del país, para hacer una verdadera descentralización”, señaló.

Al ser consultado sobre si participaría en un debate presidencial con Keiko Fujimori el próximo sábado 15 de mayo en la puerta del Penal Santa Mónica, Castillo respondió que “no, así de sencillo”, pero indicó que si lo haría en los debates planteados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

“Vamos a aceptar los debates tan como se han conversado con el JNE. [¿El debate de este sábado, no?] No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda nosotros con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, manifestó.

Castillo: "Los equipos técnicos son parte del pasado"

Horas antes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el próximo sábado 15 de mayo esperará al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. Dijo esperar que “no se chupe” y acepte su propuesta.

“Usted [Pedro Castillo] ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando, y espero, espero que no se chupe. No arrugues, Pedro, no arrugues”, manifestó.

VIDEO SUGERIDO

Plan de Pedro Castillo espanta las inversiones