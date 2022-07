Comienzan las primeras acciones del equipo especial que investigará al entorno de Pedro Castillo. El fiscal Hans Aguirre citó a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, y a su amigo Hugo Espino, gerente de JJM Espino, para el próximo martes a las 10 am y 8 am, respectivamente. Ambos investigados no asistieron a la primera citación –cuando el caso estaba en manos del fiscal Jony Peña– y hasta el momento se desconoce su paradero.

La tercera involucrada en la investigación por presunto tráfico de influencias es la primera dama Lilia Paredes, quien sí acudió a la Fiscalía y respondió las interrogantes por tres horas.

Las hermanas Paredes Navarro entregaron sus equipos celulares a los peritos del Ministerio Público, según fuentes de Perú21. Además, Benji Espinoza, abogado de la cónyuge del mandatario, señaló que también se brindaron los correos electrónicos.

Está en Lima

El abogado de Yenifer Paredes, José Dionicio Quesnay, aseguró a este diario que su patrocinada no se ha fugado del país.

“La señorita Paredes se encuentra en el Perú, está en el país. Está en la ciudad de Lima; ella, como hermana de la primera dama, iba a visitar a Palacio de Gobierno”, aseveró.

Cuestionó, además, que el caso se haya “mediatizado de una manera que no se condice con la verdad”, pero, según dijo, su defendida se someterá a las indagaciones fiscales.

El letrado evitó precisar la vinculación entre Yenifer Paredes y la empresa de su amigo JJM Espino Ingeniería & Construcción que recomendó, en setiembre del 2021, para realizar una obra de saneamiento en Chadín, Cajamarca.

“Recién he tomado conocimiento de su defensa técnica; no pretendo afectar la reserva de la investigación”, se excusó.

Lilia y Yenifer Paredes registran reuniones, entre agosto y setiembre del año pasado, en Palacio de Gobierno con Hugo Espino.

En octubre de aquel año, Espino ganó en consorcio una obra valorizada en más de S/3.8 millones realizada en Cajatambo, provincia de Lima.

El silencio de Lilia

La primera dama Lilia Paredes se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero no respondió ninguna interrogante de los legisladores tras ampararse en su derecho a guardar silencio.

“Me citaron y es mi obligación cumplir con esto, pero por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar”, manifestó.

La actitud de la maestra cajamarquina provocó reproches de algunos congresistas de la comisión, mientras que legisladores de Perú Libre y del Bloque Magisterial respaldaron su hermetismo.

“Siento y creo que guardar silencio cuando se ha venido hasta el recinto parlamentario (...) no ayuda en realidad”, criticó la fujimorista Martha Moyano.

Por su parte, Hugo Espino no asistió a la citación. Tampoco acudió Yenifer Paredes y en su lugar pidió reprogramar el interrogatorio.

La cuñada del mandatario justificó su falta aduciendo que no recibió ninguna notificación en su domicilio de Chota. Una leguleyada solo para dar largas a la justicia.