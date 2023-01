La cuñada del expresidente, Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso esta mañana para dar respuesta a la investigación que se le sigue por el presunto delito de corrupción. En un inicio se le citó para el 5 de enero; sin embargo, fue reprogramada por el mismo grupo de trabajo para asistir hoy, 11 de enero.

Durante su intervención respondió preguntas referidas a su tiempo de trabajo en la empresa de Hugo Espino y las funciones que cumplía. Como se recuerda, dicha organización tenía contratos con el Estado por su presunta conexión con la familia presidencial. “Yo trabajé para el señor Espino los meses de agosto, setiembre y octubre del año pasado. Mis funciones que cumplía eran elaborar el componente social del proyecto de saneamiento”, inició diciendo Paredes.

Al inicio del interrogatorio, hubo un pequeño altercado entre la imputada y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. La forma de responder de Yenifer Paredes causó que Ventura le pida “respeto”.

“Le tengo mucho respeto a usted y por eso estoy aquí, a pesar de que me han cancelado la primera vez que me han citado que fue el día 5, si yo no respetara no estaría aquí presente, yo le pido, por favor, si es una comisión de fiscalización, yo quiero es que esta situación se aclare”, aseguró la investigada.

La cuñada de Castillo aseguró también que pese a que en los registros oficiales de visitas a la exprimera dama, Lilia Paredes, se consigna una reunión con el empresario Hugo Espino con la esposa del exmandatario, esta fue directamente con Yenifer. “El señor Espino nunca se ha reunido con mi mamá, las reuniones las ha hecho siempre conmigo, mi mamá tenía su propia oficina”, dijo a la comisión.

Paredes Navarro indicó que atendía sus asuntos particulares con el empresario Espino en la residencia de Palacio de Gobierno.

Noticia en desarrollo...





