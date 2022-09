En su gira por Nueva York, en el marco del 77° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Pedro Castillo anunció el último lunes que su gobierno viene realizando las gestiones para preparar un nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica.

“En el Perú estamos realizando consultas sobre el nuevo currículo nacional denominado ‘Tu voz para una mejor escuela’. El objetivo es contar con un currículo en un marco de valores que promueva una nueva ciudadanía”, manifestó el mandatario durante la Cumbre de Transformación de la Educación.

Juan Cadillo, el primer ministro de Educación durante la era Castillo (hasta octubre del 2021), confirmó que el interés por cambiar la política educativa parte de la Fenatep, el sindicato de profesores que fundó el actual mandatario en 2017 y que tiene nexos con Sendero Luminoso.

“Pedían que haya un nuevo currículo, pero no indicaban qué tipo de currículo debía ser este. Habían pedidos para regresar a uno anterior, por objetivos. Sería como retroceder 30 años en la historia educativa. Nuestro objetivo era todo lo contrario, seguir implementando las competencias”, contó a Perú21.

Según afirmó, a partir de la gestión del exministro Carlos Gallardo hubo un ingreso mucho más sólido de este gremio y advirtió del riesgo de que en un nuevo currículo haya influencias ideológicas.

El exministro de Educación, Idel Vexler (2017), explicó a este diario que el currículo escolar vigente fue aprobado en 2016 y que recién desde 2020 se está aplicando de forma integral. “No se puede volver a confundir a los maestros después de dos años”, apuntó.

Además, advirtió que el gobierno de Pedro Castillo y la Fenatep buscan “volver a un currículo enciclopédico como en los años 60, con temas memorísticos y no por competencias”. En ese sentido, recordó que el mandatario dijo que no deben haber competencias porque los alumnos no deben competir entre ellos. “Claramente ni entiende lo que son las competencias”, protestó.

Asimismo, remarcó que el Gobierno podría “introducir contenidos y conocimientos que puedan tener sesgos ideológicos y partidarios afines a la ideología del presidente y a los puntos de vista de un sector de izquierda radical”.

