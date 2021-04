En vísperas de la conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia y con una agenda pendiente de lucha contra la pandemia y reactivación económica, la primera ronda de las elecciones generales nos deja un país dividido y polarizado. De acuerdo al conteo rápido al 90% realizado por Ipsos-América TV, Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre y representante de la izquierda más radical, obtuvo el 18.1% de respaldo por lo que disputará la Presidencia de la República en segunda vuelta con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien logró el 14.4% .

Castillo –el postulante de la agrupación que lidera el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón–, ganó visibilidad en 2017 cuando promovió una prolongada huelga magisterial encabezando la facción Sute Conare que no es otra cosa que el Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Pese a estos antecedentes, el profesor cajamarquino logró desplazar del primer puesto al aspirante de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien hasta hace una semana ocupaba el primer lugar en la intención de voto con 14.7%, de acuerdo al último sondeo publicado por Ipsos.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, por su parte, se ubica en el tercer lugar con 12.4% mientras que Hernando de Soto quedó en el cuarto puesto con 10.8%.

Detrás de él está Yonhy Lescano con 9.7%, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú con 7.9% y Daniel Urresti de Podemos con 5.8%. Muy pegado se ubica George Forsyth de Victoria Nacional con 5.5%.

A segunda vuelta

Desde Chota, Cajamarca, Castillo agradeció el respaldo de la población mientras que en Lima, Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de su fórmula, no descartó la posibilidad de buscar alianzas con otras agrupaciones con miras a la segunda vuelta. Lo que sí dejó en claro es que la propuesta estatista de Perú Libre no será modificada en esa búsqueda de apoyo. “Analizaremos la posibilidad, no solo con los partidos de izquierda, (...) no vamos a cambiar como otros candidatos, hemos dicho al pueblo peruano: ‘esto es lo que pensamos y eso es lo que vamos a hacer”.

Keiko Fujimori, en tanto, en su primer pronunciamiento, se mostró confiada en que los resultados oficiales finales de la ONPE confirmarán su pase a la segunda ronda del 6 de junio. Reiteró su mensaje de “mano dura” y añadió que “la batalla recién empieza”.

Más tarde, sin embargo, en tono conciliador, le envió un mensaje a De Soto: “No importa quién pase a segunda vuelta, espero que podamos trabajar juntos”. Y agregó: “Hay muchas coincidencias con los candidatos y partidos del primer pelotón; le hago una invocación a ellos que han señalado que creen en el modelo de inversión privada, que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o Venezuela”, subrayó, en implícita alusión a las propuestas de gobierno intervencionistas de Pedro Castillo.

Pero este panorama a nivel presidencial podría variar en el hemiciclo congresal donde, según las proyecciones a boca de urna de Ipsos, si bien Perú Libre tendría la primera minoría, la segunda recaería en Acción Popular.

Faltó previsión

La jornada electoral se inició en el Perú a las 4 de la mañana. A esa hora se instaló la primera mesa de sufragio en el colegio N°56114 Fernando Túpac Amaru del distrito Túpac Amaru, provincia de Canas (Cusco).

Este escenario, lamentablemente, no se replicó en el resto del país. La falta de civismo en algunos casos, y en otros el temor a la pandemia, que en la víspera cobró 384 muertos –según cifras oficiales–, hicieron que muchos ciudadanos desistieran de cumplir con su labor cívica. A las 9 de la mañana, dos horas después de iniciado el proceso, un gran porcentaje de mesas seguía sin funcionar.

Atendiendo la recomendación de la ONPE, numerosos adultos mayores y personas vulnerables llegaron muy temprano a los locales de votación por lo que fueron ellos quienes sufrieron los estragos del retraso. El sol también les jugó en contra. En el parque ecológico del distrito de San Martín de Porres, la impaciencia derivó en caos. Largas colas sin distanciamiento social se confundieron con conatos de enfrentamiento y aglomeraciones que no pudieron ser contenidas por las fuerzas del orden. La desazón y el fastidio iban en aumento. (Más información en la página )

En tardía reacción, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, hizo un llamado para que los electores jóvenes se acerquen a los locales de votación, pero a esas alturas ya muchos ciudadanos habían optado por pagar su multa. El ausentismo, de acuerdo al ente electoral, fue mayor en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco.

Horas más tarde, Corvetto informó que se instalaron 83,011 (99.96%) mesas de sufragio de las 83,048 previstas en territorio nacional.

Desayunos

Mientras, como en elecciones anteriores, la mayoría de postulantes al sillón presidencial inició su día con los ya tradicionales desayunos electorales. Algunos los compartieron en familia y otros con los integrantes de su plancha y candidatos al Legislativo.

Cuatro de los 18 aspirantes: Pedro Castillo, Verónika Mendoza, Ciro Gálvez y Daniel Salaverry votaron en sus respectivas regiones, mientras que George Forsyth, José Vega y Marco Arana se vieron impedidos de sufragar debido a que cumplen cuarentena tras contagiarse con COVID-19.

