Según el estudio de opinión de Ipsos del 10 de diciembre del 2021, el 65% de los peruanos conocía de las reuniones secretas de Pedro Castillo, aquellas que han transgredido la Ley de Transparencia.

Las reuniones clandestinas de Breña trajeron cola. Hasta el momento el presidente Pedro Castillo no entrega la lista de las personas con las que se reunió.

En Lima el porcentaje llega al 80% de los informados. Mientras que el 37% indica que el presidente ha usado la vivienda de Breña para reuniones ilícitas por motivos de corrupción.

Otro 36 % piensa que el presidente usó la vivienda de Breña para reuniones políticas que no se querían registrar en Palacio de Gobierno y sólo el 19% cree que el presidente ha visitado la vivienda para reuniones sociales. La falta de una lista de visitantes a Breña solicitada en reiteradas ocasiones por la Procuraduría Anticorrupción y el silencio del presidente Castillo hace pensar a la ciudadanía que Pedro Castillo Terrones no es un presidente honesto. Pero vamos a conocer el origen del reportaje que alertó a los políticos y a los medios de comunicación durante semanas.

“El reportaje salió de una mera curiosidad. El 20 de octubre yo fui a Sarratea porque estaba haciendo un reportaje de Richard Rojas, que había sido designado embajador de Venezuela y el dato que nos habían dado era que posiblemente se veía ahí con Castillo. Era un dato suelto finalmente”, comenta Eduardo Quispe, periodista de Cuarto Poder a cargo de la investigación.

El movimiento policial y la seguridad del Estado en Sarratea llamaba la atención por lo que el dato que había recibido Eduardo Quispe cobraba más fuerza.

“No nos identificamos como periodistas, empezamos a cruzar la calle para ver qué pasaba y en una de esas frente al pasaje de Sarratea, el carro del presidente sale y se reacomoda. Decidimos quedarnos en la pizzería de la esquina que está en Sarratea para ver qué sucedía”, explica

El reportaje dio un giro de 180 grados, ya no se trataba de la presencia de Richard Rojas sino del propio presidente de la república sacándole la vuelta a la ley de transparencia con numerosas reuniones. Fue un mes de seguimiento. El equipo de la unidad de investigación tuvo también una labor especial. Dos periodistas fungieron de una pareja durante varios días y pasaron la noche en un cuarto alquilado en el cuarto piso, de una vivienda, cuya ventana daba directo al pasaje Sarratea.

“Yo creo que es un trabajo de mucho valor de mucho interés y que ha tenido una gran repersecusión eso nadie lo puede negar y que está sirviendo incluso hasta ahora, los personajes que aparecieron en esas imágenes son personajes que están trayendo cola como la señora Karelim”, nos cuenta Carlos Castro, Jefe de la Unidad de Investigación de Cuarto Poder.

Un reportaje que incluso trataron de evitar su publicación, cuando Segundo Sánchez amigo cercano del presidente Castillo se comunicó con el productor del programa para solicitar la cancelación del reportaje a cambio de una primicia.

“Alguna gente ha tratado de bajar el valor a esa comunicación, pero si uno lo ve desde varios puntos. Tiene un peso específico, que el dueño de la casa donde se realizaba esas reuniones clandestinas, porque no hay una agenda hasta ahora nadie ha demostrado la lista y los temas que trataron, pidiéndole al productor periodístico cancelar el reportaje a cambio de primicias, eso es indignante aquí en la china y en cualquier parte del mundo. Eso no puede pasar desapercibido y no puede ser normalizado incluso por otros periodistas””, concluye Castro.

Lo cierto es que el gobierno del sombrero de día y la gorra de noche, va de tumbo en tumbo. La fiscalía juega un rol importante en la búsqueda de la verdad, todos los peruanos estamos expectantes.

