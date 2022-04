Mantiene su palabra. Karelim López ratificó las declaraciones que brindó previamente a la Fiscalía como colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, en las que señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró este miércoles frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, agregó.

En ese sentido, López Arredondo aclaró estar declarando por voluntad propia, pese a que aseguró que su familia corre peligro y es amenazada. Por tal, enfatizó que ella es la única de las personas investigadas que ha “venido dando la cara desde el día cero”. “No me da miedo decir y señalar la verdad, cosa que se está probando y ratificando”, dijo

La empresaria señaló al nuevo aspirante a colaborador eficaz que declaró para la investigación del caso Puente Tarata III y recalcó que está reafirmando la versión que ella brindó anteriormente al Ministerio Público.

Asimismo, indicó que fue el exsecretario general Bruno Pacheco quien le contó todo lo que sabe sobre esta presunta mafia dentro del MTC y que ella, al verlo desesperado, decidió declarar.

“Ya está ratificado por un nuevo colaborador eficaz, el cual ya ha determinado cosas que yo no. Yo las supe en una conversación a raíz de ver la desesperación de un amigo que lloraba porque no sabía qué hacer, él no estaba inmiscuido en esto, sin embargo, lo sabía. Ese amigo que tenía miedo, ese amigo que no sabía que hacer, ese amigo que no sabía cómo denunciar se llama Bruno Pacheco”, manifestó.

