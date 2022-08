Otra vez Jutiniano. El juez Raúl Justiniano Romero rechazó el pedido del Equipo Especial de fiscales contra la corrupción del poder para obtener las filmaciones, videos y grabaciones de las cámaras de seguridad a los accesos a la residencia presidencial y a Palacio de Gobierno.

El contenido de las imágenes servirán para verificar si la cuñada del mandatario Pedro Castillo, Yenifer Paredes, estuvo escondida en la sede presidencial el pasado 9 de agosto, cuando recibió una orden de detención preliminar al estar implicada como ‘testaferro’ en una organización criminal.

Según respondió Justiniano al requerimiento del fiscal Hans Aguirre Huatuco, no se cumplió con justificar las razones para acceder las grabaciones de los días 8,9 y 10 de agosto.

En otro punto, el magistrado indica que la resolución judicial con la que autorizó la detención preliminar de Paredes no incluyó pedir ningún registro fílmico, “ menos las relacionadas con la residencia u otros vinculados ” al jefe de Estado.

El juez apuntó que no es “competente” para resolver la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, el propio Justiniano fue quien autorizó –aunque con demoras– el allanamiento a Palacio de Gobierno para la captura de la cuñada del presidente. Además, la solicitud denegada busca obtener las imágenes de los accesos a Palacio de Gobierno y no del interior del recinto. Fuentes de Perú21 indicaron que apelarán la decisión del magistrado.

A su turno, Benji Espinoza, defensa legal de Castillo, defendió la resolución de Justiniano que impide el acceso a las cámaras de videovigilancia.

“El juez no está obligado a autorizar pedidos ilegales, no es una mesa de partes de la Fiscalía, aunque a algunas personas eso no les gusta”, dijo.

Además, el locuaz abogado arremetió contra este diario por advertir las reiteradas demoras de Justiniano. “¿Qué hace Perú21 presionando a un juez? Diciéndole ‘presionado’ o ‘parcializado’”, señaló .

A finales de julio, Raúl Justiniano se inhibió de ver un pedido de la Fiscalía para ejecutar medidas importantes sobre el entorno de Castillo y afirmó que ese tipo de requerimientos deben ser dirigidos a la Corte Suprema.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que el acceso a los videos de Palacio de Gobierno es primordial para el cumplimiento de las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción.

TE PUEDE INTERESAR:

"Dragon Ball Super: Broly": 10 cosas que debes saber antes de ver la película (Video: El Comercio)